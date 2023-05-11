افتتحت المديرية العامة لمؤسسة البترول التركية فرعاً إقليمياً في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد, وذلك بعد كشف نفطي كبير في الولاية.

وقال محافظ شرناق عثمان بلجين إن الولاية "ستكون عاصمة النفط والاقتصاد".

واستقبل محافظ شرناق عثمان بلجين رئيس الفرع أوغوز شاهين في مكتبه، وتلقى معلومات حول المؤسسة وأهدافها في المنطقة.

وأكّد المحافظ بلجين في تصريح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لن يكون أي شيء في شرناق كما كان في الماضي"، وأضاف: "ستكون شرناق عاصمة النفط والاقتصاد، وأتمنى التوفيق لرئيس الفرع الجديد في ولايتنا".

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً بولاية شرناق.