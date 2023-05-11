أعلن اتحاد السكك الحديدية الألماني (إي في جي) اليوم الخميس إضراباً جديداً لمدة 50 ساعة يبدأ الأحد وينتهي الثلاثاء، مع استمرار المحادثات مع شركة القطارات الألمانية دويتشه بان و50 شركة غيرها في قطاع السكك الحديدية بشأن زيادة الأجور، دون إحراز تقدم.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد وينتهي في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء. وسيكون الأحدث في موجة من الإضرابات تشهدها عدة دول أوروبية حيث تستنزف أزمة تكاليف المعيشة الدخل.

وقال اتحاد السكك الحديدية (إي في جي) إن الإضراب الجديد "لا يمكن تَجنُّبه" بسبب البطء الشديد في تَقدُّم المحادثات. وعبّرَت شركة "دويتشه بان" عن استيائها من تلك الخطوة واصفةً إياها بأنها "غير متناسبة"، إذ إنها حاولت تلبية بعض مطالب الاتحاد كما أنها رفعت الأجور المقترحة.

يأتي هذا بعد إضراب العاملين في السكك الحديدية على مستوى البلاد في أبريل/نيسان الذي شلّ حركة القطارات، كما تزامن مع إضرابات في مطارات ألمانية أعلنها أعضاء من اتحاد آخر.

ويسعى الاتحاد، الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف بينهم 180 ألفاً يعملون في "دويتشه بان"، لرفع الأجور 12 بالمئة أو زيادتها 650 يورو (715 دولاراً) على الأقل شهرياً.

واقترحت "دويتشه بان" زيادة عشرة بالمئة للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة، وثمانية بالمئة لأصحاب الأجور المرتفعة، مع تطبيق هذه الزيادات على مراحل.