قالت خدمة الإنقاذ الفنلندية إن نحو 24 شخصاً، معظمهم من الأطفال، أُصيبوا اليوم الخميس عندما انهار جسر مؤقَّت للمشاة في مدينة إسبو خارج العاصمة هلسنكي.

وذكرت هيئة مستشفيات هلسنكي في بيان أن جروح المصابين ليست خطيرة.

ونقلت صحيفة "هلسينج سانومات" اليومية الفنلندية عن أحد الأطفال الذي شهد الواقعة لكنه لم يتعرض لإصابات، أن مجموعة تلاميذ بالصف الثامن كانوا عائدين من رحلة ميدانية عندما انهار الجسر.

وقالت الشرطة إن الجسر المؤقت بُنِيَ من رقائق الخشب في وقت تجري فيه أعمال تشييد أخرى في المنطقة.

ونشرت وسائل الإعلام الفنلندية صوراً لخمسة أشخاص على الأقل راقدين على الأرض فيما يعمل منقذون على إسعافهم.