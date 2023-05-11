سياسة
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فنلندا.. إصابة 24 شخصاً أغلبهم من الأطفال في انهيار جسر مشاة
أفادت خدمة الإنقاذ الفنلندية بأن نحو 24 شخصاً، معظمهم من الأطفال، أصيبوا اليوم الخميس عندما انهار جسر مؤقت للمشاة في مدينة إسبو خارج العاصمة هلسنكي.
فنلندا.. إصابة 24 شخصاً أغلبهم من الأطفال في انهيار جسر مشاة
الشرطة: الجسر المؤقت بُني من رقائق الخشب / صورة: Reuters
11 مايو 2023

قالت خدمة الإنقاذ الفنلندية إن نحو 24 شخصاً، معظمهم من الأطفال، أُصيبوا اليوم الخميس عندما انهار جسر مؤقَّت للمشاة في مدينة إسبو خارج العاصمة هلسنكي.

وذكرت هيئة مستشفيات هلسنكي في بيان أن جروح المصابين ليست خطيرة.

ونقلت صحيفة "هلسينج سانومات" اليومية الفنلندية عن أحد الأطفال الذي شهد الواقعة لكنه لم يتعرض لإصابات، أن مجموعة تلاميذ بالصف الثامن كانوا عائدين من رحلة ميدانية عندما انهار الجسر.

وقالت الشرطة إن الجسر المؤقت بُنِيَ من رقائق الخشب في وقت تجري فيه أعمال تشييد أخرى في المنطقة.

ونشرت وسائل الإعلام الفنلندية صوراً لخمسة أشخاص على الأقل راقدين على الأرض فيما يعمل منقذون على إسعافهم.

مصدر:Reuters
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