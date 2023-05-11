أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وصول موظفي السفارة التركية لدى السودان من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، مؤقتاً على خلفية الاشتباكات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخميس خلال مقابلة تليفزيونية مباشرة على قناة "A Haber" التركية.

وقال تشاووش أوغلو إن الاشتباكات في السودان تحولت إلى حرب شوارع، وتدور معارك عنيفة في محيط السفارة التركية بالخرطوم.

وأضاف: "قررنا نقل سفارتنا مؤقتاً إلى بورتسودان، وبالفعل وصل زملاؤنا (الموظفون) اليوم إلى بورتسودان".

وأشار إلى تَعرُّض سيارة السفارة لإطلاق نار وإصابتها بعدد من الرصاصات في أثناء الاستعداد للنقل في 6 مايو/أيار الجاري.

وتابع: "حتى إنهم جرّبوا أسلحة أقوى، ووقع هجوم آخر على طائرتنا".

وأكّد أن تركيا لا تقف مع طرف ضد آخر في السودان، بل تحترم الطرفين ولكن يبدو أن قوة أخرى تريد جرها إلى الصراع.

ولفت تشاووش أوغلو في هذا الصدد إلى انحياز دول غربية وأخرى من المنطقة إلى طرف ضد آخر.

وأوضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان اتصل برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بعد أن حوصر الموظفون في السفارة التركية ونفد الطعام والشراب في المبنى الذي أصابت النيران نوافذه، وبعد ساعة من الاتصال جرت عملية الإجلاء.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب تَوَجُّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وأدَّى القتال المندلع بين الجانبين إلى وقوع مئات القتلى والمصابين بين المدنيين، كما سبَّب كارثة إنسانية مستمرة ونزوح عشرات الآلاف، إلى جانب تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب استمرار الاشتباكات رغم عدة هدنات معلنة بمبادرات سعودية-أمريكية.