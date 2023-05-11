تعهد الرئيس التركي بالتصدي لكل من يحاول تجنيد الأطفال الأكراد المساكين ويجبرهم على استهداف قوات الجيش والشرطة والمواطنين في عموم البلاد.

وأشاد أردوغان في تغريدة عبر تويتر بالجهود الحثيثة التي بذلها حزب العدالة والتنمية لمنح الأكراد حقوقهم التي يستحقونها منذ توليه السلطة عام 2022.

وأكد أن الأشقاء الأكراد هم أقرب الشاهدين على الجهود الصادقة المبذولة حتى اليوم والتحديات التي تجاوزتها تركيا والمكائد التي حيكت ضدها في هذا الصدد.

وقال: "حتماً كانت لدينا نواقص وأمور أردنا فعلها لكن لم نتمكن، إلا أن المكتسبات التي قدمناها لتركيا بمجال الحقوق والحريات واضحة".

وشدّد الرئيس التركي على أن حكومته لن تسمح بتقويض هذه المكتسبات، وستتصدى لمحاولات إعادة إحياء تركيا القديمة التي كانت خاضعة لخطر الإرهاب.

كما تعهد أردوغان بالتصدي لكل من يحاول تجنيد الأطفال الأكراد المساكين، ويجبرهم على استهداف قوات الجيش والشرطة والمواطنين في عموم البلاد.

وتابع: "كل من يحاول استهداف سلامة شعبنا لصالح القوى الإمبريالية سيجدنا أمامه، ومن يحاول التعدي على حقوقكم سيجد أمامه طيب أردوغان وتحالف الشعب".

وأوضح أن حكومته ستواصل العمل حتى تصبح تركيا أكثر حرية وأماناً وازدهاراً لجميع مواطنيها الـ85 مليوناً، وستبني "قرن تركيا" بدعم أشقائها الأكراد.

و"قرن تركيا"، رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.