أكملت وزارة الثقافة والسياحة التركية أعمال ترميم برج الفتاة، أحد أبرز المعالم السياحية في منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول. ومن المقرر أن يفتح البرج أبوابه للزوار بعد انقطاع الزيارة لمدة لسنتين، عقب حفل ضوئي مساء اليوم.

ويعود تاريخ برج الفتاة إلى سنة 410 قبل الميلاد.

يستأنف اليوم البرج الشهير استقبال الزوار بعد إتمام أعمال الترميم التي بدأت في عام 2021. وجاءت أعمال الترميم هذه، في سياق تقوية أساس البرج، بمبادرة من وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وسلّطت أعمال الترميم التي أُجريَت بعناية دقيقة، الضوء على البيانات التي تُعزَى إلى القرن الثامن عشر.

استعاد البرج طابعه الذي كان في فترة السلطان محمود الثاني، كما أُزيلت إضافات سقفية غير أصلية في بعض أجزاء البرج والقلعة. وذُكر أن البرج أُمّنَ ضد الزلازل من خلال تقوية أساسه.

ومن المتوقع تقديم عرض ضوئي في حفل الافتتاح، وأُشيرَ إلى أن هذا العرض الذي يروي حكاية عشق بين بُرجَي الفتاة وغلطة، والتي صارت محلّ اهتمام عديد من القصص، سيُلوّن إسطنبول مساء كل يوم.

جدير بالذكر أنه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.kizkulesi.gov.tr من أجل الوصول إلى مزيد من المعلومات، كما يمكن الاطّلاع على جميع الأعمال المنفَّذة على البرج، وتقارير بيانات عملية الترميم.