سياسة
2 دقيقة قراءة
"لؤلؤة إسطنبول".. برج الفتاة يستأنف استقبال الزوار
يستأنف برج الفتاة في منطقة أسكودار بإسطنبول استقبال الزوار بعد إتمام أعمال الترميم التي بدأت عام 2021. وجاءت أعمال الترميم هذه في سياق تقوية أساس البرج، بمبادرة من وزارة الثقافة والسياحة التركية.
"لؤلؤة إسطنبول".. برج الفتاة يستأنف استقبال الزوار
يعود تاريخ برج الفتاة إلى سنة 410 قبل الميلاد / صورة: AA
11 مايو 2023

أكملت وزارة الثقافة والسياحة التركية أعمال ترميم برج الفتاة، أحد أبرز المعالم السياحية في منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول. ومن المقرر أن يفتح البرج أبوابه للزوار بعد انقطاع الزيارة لمدة لسنتين، عقب حفل ضوئي مساء اليوم.

ويعود تاريخ برج الفتاة إلى سنة 410 قبل الميلاد.

يستأنف اليوم البرج الشهير استقبال الزوار بعد إتمام أعمال الترميم التي بدأت في عام 2021. وجاءت أعمال الترميم هذه، في سياق تقوية أساس البرج، بمبادرة من وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وسلّطت أعمال الترميم التي أُجريَت بعناية دقيقة، الضوء على البيانات التي تُعزَى إلى القرن الثامن عشر.

استعاد البرج طابعه الذي كان في فترة السلطان محمود الثاني، كما أُزيلت إضافات سقفية غير أصلية في بعض أجزاء البرج والقلعة. وذُكر أن البرج أُمّنَ ضد الزلازل من خلال تقوية أساسه.

ومن المتوقع تقديم عرض ضوئي في حفل الافتتاح، وأُشيرَ إلى أن هذا العرض الذي يروي حكاية عشق بين بُرجَي الفتاة وغلطة، والتي صارت محلّ اهتمام عديد من القصص، سيُلوّن إسطنبول مساء كل يوم.

جدير بالذكر أنه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.kizkulesi.gov.tr من أجل الوصول إلى مزيد من المعلومات، كما يمكن الاطّلاع على جميع الأعمال المنفَّذة على البرج، وتقارير بيانات عملية الترميم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us