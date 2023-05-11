صرّح ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مستودعاً لتخزين النفط في المنطقة الروسية التي تقع على الحدود.

وأضاف في منشور على قناته على تليغرام، أن الهجوم على المنشأة التي تقع بالقرب من بلدة كلينتسي، والمملوكة لشركة روسنفت الروسية للنفط، لم يسفر عن سقوط ضحايا، على الرغم من أن خزاناً للنفط تَعرَّض لأضرار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سابقاً الخميس، إن جيش بلاده يحتاج إلى "مزيد من الوقت" للتحضير لهجوم مضادّ لصدّ القوات الروسية.

جاء ذلك في مقابلة خاصة بثّها تليفزيون شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وقال زيلينسكي في المقابلة: "يمكننا التقدم بنجاح، لكننا سنخسر كثيراً من الناس، وهذا غير مقبول".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى الانتظار، فما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت".

ومنذ أسابيع يجري الحديث في الإعلام الدولي عن استعداد أوكرانيا لتنفيذ هجمات مضادة ضد القوات الروسية، في ظلّ تلقِّي كييف أسلحة غربية متقدمة وإجراء تدريبات للجنود الأوكرانيين في عدة مدن أوروبية.

ومؤخراً أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تَسلُّم منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا.

من جانبها ندّدَت موسكو مرارا بتَدخُّل واشنطن، معتبرة أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة يشنّ "حرباً بالوكالة" ضد روسيا في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلِّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.