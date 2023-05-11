أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي، الخميس، عن انزعاجه إزاء تدهور الوضع في باكستان، ودعا إلى "حل سياسي" عقب توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال علوي في تغريدة على تويتر: "أنا مصدوم ومنزعج للغاية بشأن الوضع الحالي في البلاد الناجم عن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان".

وأضاف أن "الخسائر في الأرواح التي أعقبت ذلك أمر مؤسف ومدان للغاية".

وأكد علوي أن "الاحتجاج حق دستوري لكل باكستاني، ولكن يجب أن يظل دائماً ضمن حدود القانون".

وأدان الرئيس الباكستاني إضرار بعض المحتجين بالممتلكات العامة، وبخاصة المباني الحكومية والعسكرية.

وقال علوي: "يجب علينا إعادة التفكير والبحث عن حلول سياسية بدلاً من الإكراه والاعتقالات".

وأضاف: "نقلت مخاوفي إلى القيادة السياسية والعسكرية وآمل أن يتحسن الوضع".

وناشد "بقوة" جميع مواطني البلد البقاء "سلميين".

ومنذ توقيف عمران خان الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب عشرات في اشتباكات بين المتظاهرين المنتمين إلى حزب حركة إنصاف التابع لخان والشرطة، وفقاً لمسؤولين.

ويواجه خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاماً، عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح بين "الإرهاب" و "محاولة القتل" و"غسيل الأموال".

وجرى رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.