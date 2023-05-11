أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إصرار بلاده على تجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى مع ممثلي المنظمات المدنية في ولاية أنطاليا.

وقال جاوش أوغلو: "اجتمعنا أمس مع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران، واتفقنا على ضرورة التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية".

وأردف: "فلتحظَ التنظيمات الإرهابية بدعم أي دولة كانت، فنحن مصممون على تجفيف مستنقعات تلك التنظيمات في سوريا".

وتطرق جاوش أوغلو إلى الحرب الروسية الأوكرانية، داعياً الطرفين إلى وقف هذا الصراع.

وأفاد بأن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لوقف تلك الحرب، مبيناً أن أنقرة تدعم بقوة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وعن عضوية السويد في الناتو، قال جاوش أوغلو: "فنلندا التزمت ببنود المذكرة الثلاثية المبرمة بين أنقرة وستوكهولم وهلسينكي ونالت عضوية الناتو، إلا أن السويد لم تف بوعودها حتى الآن".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.