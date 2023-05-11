سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: مصممون على تجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إصرار بلاده على تجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا. وعن عضوية السويد في الناتو، قال إن "فنلندا التزمت بنود المذكرة الثلاثية ونالت عضوية الناتو، إلا أن السويد لم تفِ بوعودها حتى الآن".
وزير الخارجية التركي: مصممون على تجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا
جاوش أوغلو: فلتحظَ التنظيمات الإرهابية بدعم أي دولة كانت فنحن مصممون على تجفيف مستنقعات تلك التنظيمات في سوريا   / صورة: AA
11 مايو 2023

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إصرار بلاده على تجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى مع ممثلي المنظمات المدنية في ولاية أنطاليا.

وقال جاوش أوغلو: "اجتمعنا أمس مع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران، واتفقنا على ضرورة التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية".

وأردف: "فلتحظَ التنظيمات الإرهابية بدعم أي دولة كانت، فنحن مصممون على تجفيف مستنقعات تلك التنظيمات في سوريا".

وتطرق جاوش أوغلو إلى الحرب الروسية الأوكرانية، داعياً الطرفين إلى وقف هذا الصراع.

وأفاد بأن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لوقف تلك الحرب، مبيناً أن أنقرة تدعم بقوة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وعن عضوية السويد في الناتو، قال جاوش أوغلو: "فنلندا التزمت ببنود المذكرة الثلاثية المبرمة بين أنقرة وستوكهولم وهلسينكي ونالت عضوية الناتو، إلا أن السويد لم تف بوعودها حتى الآن".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us