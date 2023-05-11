قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستحد بشكل كبير من اعتماد تركيا على النفط الأجنبي في السنوات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الخميس، أمام حشد جماهيري في منطقة "سنجان" بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن حقلاً واحداً فقط في منطقة "غبار" المطهرة من تنظيم PKK الإرهابي جنوب شرق تركيا، سيغطي عُشر الاستخدام السنوي من النفط لتركيا.

وأردف أردوغان: "الآن نفهم بشكل أفضل لماذا لم ينته الإرهاب منذ 40 عاماً (في هذه المناطق) أليس كذلك؟ كما نفهم بشكل جيد أسباب الانزعاج حيال عمليات تركيا عبر الحدود، أليس كذلك؟".

وتابع: "إن شاء الله سنحد بشكل كبير من اعتماد بلادنا على النفط الأجنبي في السنوات المقبلة".

ومؤخراً أعلن الرئيس أردوغان عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً بولاية شرناق جنوب شرق البلاد.