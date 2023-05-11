أعلنت شركة "أسيلسان" (ASELSAN) التركية الرائدة بالصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن جاهزية الإنتاج المتسلسل لمجموعة التوجيه "غوزده" (GÖZDE) التي طورتها بالتعاون مع هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK).

وأوضحت الشركة في بيان الخميس، أن اختبارات الصواريخ الموجهة "غوزده" تمت بنجاح عبر إطلاقها من مقاتلات "F-16" ومُسيّرة "أقنجي" وأصابت الأهداف المحددة.

وذكرت أن الصواريخ الموجهة سيجري تسليمها إلى رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بناء على اتفاقية موقّعة بينهما في إطار مشروع توريد الذخائر المتطورة.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​

وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.