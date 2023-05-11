سياسة
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"أسيلسان" التركية تعلن البدء في إنتاج صواريخها الموجهة "غوزده"
أعلنت شركة "أسيلسان" التركية الرائدة بالصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن جاهزية الإنتاج المتسلسل لمجموعة التوجيه "غوزده". وقالت الشركة إن اختبارات الصواريخ الموجهة تمت بنجاح عبر إطلاقها من مقاتلات "F-16" ومُسيّرة "أقنجي"، وأصابت الأهداف المحددة.
"أسيلسان" التركية تعلن البدء في إنتاج صواريخها الموجهة "غوزده"
 الشركة قالت إن اختبارات الصواريخ الموجهة "غوزده" جرت بنجاح عبر إطلاقها من مقاتلات F-16 ومسيرة أقنجي / صورة: AA
11 مايو 2023

أعلنت شركة "أسيلسان" (ASELSAN) التركية الرائدة بالصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن جاهزية الإنتاج المتسلسل لمجموعة التوجيه "غوزده" (GÖZDE) التي طورتها بالتعاون مع هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK).

وأوضحت الشركة في بيان الخميس، أن اختبارات الصواريخ الموجهة "غوزده" تمت بنجاح عبر إطلاقها من مقاتلات "F-16" ومُسيّرة "أقنجي" وأصابت الأهداف المحددة.

وذكرت أن الصواريخ الموجهة سيجري تسليمها إلى رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بناء على اتفاقية موقّعة بينهما في إطار مشروع توريد الذخائر المتطورة.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​

وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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