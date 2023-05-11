سياسة
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مقاتلات إسرائيلية تدمر منزلا بغزة والفصائل تحذر من قصف المدنيين
حذّرت الفصائل الفلسطينية إسرائيل من سياسة قصف المنازل، بعدما دمّرت مقاتلات إسرائيلية منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن "الغارات الإسرائيلية دمرت 5 مبانٍ سكنية بشكل كلي".
مقاتلات إسرائيلية تدمر منزلا بغزة والفصائل تحذر من قصف المدنيين
 حذّرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة إسرائيل من سياسة قصف المنازل التي تعج بالمدنيين في القطاع / صورة: Reuters
11 مايو 2023

دمّرت مقاتلات إسرائيلية مساء الخميس، منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالكامل، فيما حذّرت الفصائل الفلسطينية إسرائيل من سياسة قصف المنازل.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن المقاتلات الإسرائيلية دمرّت منزلا بعدد من الصواريخ بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب الشهود فقد تسبب قصف المنزل بأضرار في المنازل المجاورة، دون التبليغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وتعليقًا على التطورات الأخيرة، حذّرت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة" في غزة، إسرائيل من سياسة قصف المنازل التي تعج بالمدنيين في القطاع.

وقالت الفصائل في بيان: "نقول للعدو الجبان بأنه بتوجّهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير، وأن يد المقاومة الثقيلة قادرةٌ على إيلامه".

وأضافت: "نؤكد بأننا على عهد الشهداء، ولن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة، وإنّ ثأرنا مستمر".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن "الغارات الإسرائيلية دمرت 5 مبانٍ سكنية بشكل كلي، بواقع 19 وحدة سكنية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مجمّع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أن 314 وحدة سكنية تعرضت لضرر جزئي جرّاء الغارات، بينها 28 وحدة باتت غير صالحة للسكن (ضرر شديد).

ومنذ فجر الثلاثاء تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، أسفرت عن مقتل 28 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و4 نساء، و5 من قادة الجهاد الإسلامي.

وبدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد، فيما تبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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