أعلنت السعودية، ليل الخميس-الجمعة، اتفاق ممثلي الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" على تنفيذ فوري لالتزامات إنسانية، وجدولة محادثات جديدة بين ممثليهما لمناقشة وقف مؤقت ووقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بعد نحو أسبوع من استضافة المملكة محادثات مباشرة بين الجانبين بتنسيق مع واشنطن، في "أول اتفاق" بين الطرفين منذ اندلاع النزاع المسلح بينهما في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت الوكالة بأن "إعلان جدة صدر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تحت عنوان الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، بلا إشارة إلى أي وقف للقتال.

ويتضمن الإعلان "تأكيد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التزام سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين.

وأكّد الإعلان أن "ذلك الالتزام لن يؤثر في أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية". بما في ذلك التزام الإعلان وتنفيذه على الفور.

وشدّد على أنه "لا تحلّ أي من النقاط الواردة بالإعلان محلّ أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح"، دون توضيح أكثر.

ووفق الإعلان سيلتزم الطرفان "تنفيذ الالتزامات على الفور".

ويتضمن الإعلان 7 بنود، من أبرزها "التمييز في جميع الأوقاف بين المدنيين والمقاتلين"، و"الامتناع عن أي هجوم قد يتسبب في أضرار مدنية، وتجنُّب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وعدم انتهاك حرية تَنقُّلهم، مع عدم منعهم من مغادرة مناطق الأعمال العدائية أو المحاصرة، والتزام الإجلاء وعدم تجنيد الأطفال والامتناع عن أشكال التعذيب.

كما تشمل البنود "السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية بلا أي عوائق وتسهيله، والتزام فترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها".

وتشمل البنود "إعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية".

كما تتضمن "التزام جدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية".

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية استمرار محادثات جدة بين طرفَي النزاع في السودان، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة أمريكية-سعودية-دولية.

وقالت الخارجية السعودية في البيان، إن "المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان أنه تم الخميس في جدة، توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان التزام حماية المدنيين في السودان".

وأضافت الخارجية السعودية، في البيان ذاته أنه "عقب التوقيع، ستركّز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام، وذلك لتسهيل هذه الأنشطة"، دون تحديد مدتها أو موعد انعقادها المقبل.

وأوضحت أن تلك "الإجراءات الأمنية ستشمل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والمجتمع الدولي".

وأضافت أنه "تماشياً مع النهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين بشأن وقف دائم للأعمال العدائية".

وبدأت المحادثات المباشرة بين الطرفين الأحد، وفق إعلان الخارجية السعودية، وكانت بهدف "الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار" الذي يشهده السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين و"أوضاع إنسانية صعبة".