سياسة
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تغييرات في تويتر.. ماسك يعيّن رئيسة جديدة للمنصّة وينتقل إلى منصب آخر
قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع، لافتاً إلى أنه سينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومدير قسم التكنولوجيا (CTO).
تغييرات في تويتر.. ماسك يعيّن رئيسة جديدة للمنصّة وينتقل إلى منصب آخر
  إيلون ماسك يعيّن رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر / صورة: AFP
12 مايو 2023

أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة "تويتر" إيلون ماسك الخميس، تعيينه رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، بحيث تباشر مهامها في غضون 6 أسابيع.

وكتب ماسك في تغريدة عبر توتير: "أنا متحمس للإعلان عن تعييني مديرة تنفيذية جديدة لتويتر ستباشر مهامّ عملها في غضون 6 أسابيع"، دون ذكر اسمها.

وأضاف: "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومدير قسم التكنولوجيا (CTO)، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

وأشار إلى أنه سيظلّ منخرطاً بنشاط في الشركة بصفته رئيس قسم التكنولوجيا وأنه سيتابع التعامل مع عمليات الأنظمة.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه قد يعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لمنصة تويتر بحلول نهاية 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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