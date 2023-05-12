تغييرات في تويتر.. ماسك يعيّن رئيسة جديدة للمنصّة وينتقل إلى منصب آخر

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع، لافتاً إلى أنه سينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومدير قسم التكنولوجيا (CTO).