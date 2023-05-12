12 مايو 2023
أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة "تويتر" إيلون ماسك الخميس، تعيينه رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، بحيث تباشر مهامها في غضون 6 أسابيع.
وكتب ماسك في تغريدة عبر توتير: "أنا متحمس للإعلان عن تعييني مديرة تنفيذية جديدة لتويتر ستباشر مهامّ عملها في غضون 6 أسابيع"، دون ذكر اسمها.
وأضاف: "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومدير قسم التكنولوجيا (CTO)، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".
وأشار إلى أنه سيظلّ منخرطاً بنشاط في الشركة بصفته رئيس قسم التكنولوجيا وأنه سيتابع التعامل مع عمليات الأنظمة.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه قد يعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لمنصة تويتر بحلول نهاية 2023.