سياسة
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ليبيا.. قتيلان في مواجهات مسلحة غرب طرابلس
قُتل شخصان على الأقل بمدينة الزاوية الليبية نتيجة اشتباك بين مجموعة مسلحة تسمى (الشرفاء) وأخرى تتبع جهاز مكافحة الإرهاب (حكومي) بعد أن طالبها الجهاز بإعلان حالة النفير والدعم لفرع الزاوية.
ليبيا.. قتيلان في مواجهات مسلحة غرب طرابلس
شخصان على الأقل حصيلة قتلى مواجهات بمدينة الزاوية بين مجموعة مسلحة وفرقة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب / صورة: AA
12 مايو 2023

قُتل شخصان على الأقل إثر اشتباكات بين "مجموعات مسلحة" بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان لجهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، ومصادر أمنية تحدثت إلى الأناضول.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا عبر صفحته بفيسبوك مساء الخميس بأن "اشتباكات جرت وسط مدينة الزاوية والحصيلة الأولية وجود قتيلين".

وطالب الجهاز "فرقة من المناطق القريبة من مدينة الزاوية، بإعلان حالة النفير والدعم لفرع الزاوية".

وقالت مصادر أمنية بمدينة الزاوية للأناضول إن الاشتباكات جرت بمنطقة ضي الهلال بمدينة الزاوية بين مجموعة مسلحة تسمى (الشرفاء) وأخرى تتبع جهاز مكافحة الإرهاب (حكومي).

من جانبه ناشد الهلال الأحمر الليبي بفرع الزاوية في بيان على صفحته بفيسبوك "الأطراف المتنازعة هدنة لاستخراج العائلات المحاصرة في مناطق النزاع وتستغيث للخروج".

ووفق مراسل الأناضول فإن "مدينة الزاوية شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لوجود تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية وممارسة بعضها عمليات إجرامية".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الليبية بشأن تلك الأحداث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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