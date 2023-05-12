سياسة
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سعي سويدي لإدراج فاغنر على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية
قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لصحيفة داغنس نيهتر إن "السويد مستعدة للعمل للتوصل إلى إجماع بالاتحاد الأوروبي لوضع فاغنر على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بمجرد توافر الشروط القانونية".
سعي سويدي لإدراج فاغنر على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية
تسعى السويد إلى إدراج فاغنر على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية / صورة: Reuters
12 مايو 2023

أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الخميس استعدادها لإدراج مجموعة فاغنر الروسية المتهمة بانتهاكات في أوكرانيا وإفريقيا، على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.

وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لصحيفة داغنس نيهتر بأن "السويد مستعدة للعمل للتوصل إلى إجماع بالاتحاد الأوروبي لوضع فاغنر على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية بمجرد توافر الشروط القانونية".

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء بالإجماع قراراً يدعو الحكومة الفرنسية "لتعبئة دبلوماسية" لإدراج المجموعة بهذه اللائحة لمعاقبة أعضاء فاغنر وداعميهم بفاعلية بخاصة على الصعيد المالي.

وأضاف وزير الخارجية السويدي للصحيفة أن "مجموعة فاغنر ارتكبت انتهاكات فظيعة خصوصاً في السودان ومالي وسوريا وأوكرانيا".

وأوضح: "لكي تخضع المجموعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، يجب على سلطة قضائية أو سلطة وطنية مختصة مُعادِلة، كمحكمة أو مدعٍ عام تقرير فتح تحقيق ضدها أو توجيه الاتهام إليها بارتكاب" فعل إرهابي.

وفي مارس/آذار تبنى البرلمان الليتواني قراراً يصف فاغنر بأنها "منظمة إرهابية"، في خطوة رحبت بها كييف.

ويلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 الجمعة في استوكهولم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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