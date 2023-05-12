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بعد 10 أشهر.. منظمة الصحة تعلن انتهاء حالة الطوارئ العامة لجدري إمبوكس
أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة طوارئ صحية عالمية استمرت 10 أشهر لمرض جدري إمبوكس، وهو مرض فيروسي أدى إلى انتشار حالات مؤكدة بأكثر من مئة دولة.
بعد 10 أشهر.. منظمة الصحة تعلن انتهاء حالة الطوارئ العامة لجدري إمبوكس
حالة الطوارئ الصحية العالمية لمرض جدري إمبوكس استمرت 10 أشهر  / صورة: Reuters
12 مايو 2023

قالت منظمة الصحة العالمية إنها أنهت حالة طوارئ صحية عالمية استمرت 10 أشهر لمرض إمبوكس، وهو مرض فيروسي أدى إلى انتشار حالات مؤكدة في أكثر من مئة دولة.

وأعلنت المنظمة في يوليو/تموز 2022 اعتبار مرض جدري إمبوكس طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وأكدت موقفها في نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس انتهاء حالة الطوارئ للمرض بناء على توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة، التي اجتمعت الأربعاء.

وتشير الخطوة إلى أن الأزمة الناجمة عن المرض الذي ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم ويسبب أعراضاً تشبه أعراض الإنفلونزا وكذلك الطفح الجلدي، أصبحت تحت السيطرة.

وقالت نيكولا لو نائبة رئيس لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بمرض جدري إمبوكس إنه توجد حاجة إلى الانتقال إلى استراتيجية لإدارة مخاطر الصحة العامة طويلة الأجل لجدري إمبوكس بدلاً من الاعتماد على تدابير الطوارئ.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات المبلغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية يقل بنحو 90% عن العدد في الشهور الثلاثة السابقة.

وأظهر أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنه تأكَّد أكثر من 87 ألف إصابة بجدري القردة على مستوى العالم منذ بداية 2022 حتى الثامن من مايو/أيار من هذا العام.

وقالت المنظمة إنها قلقة بشكل خاص حيال الدول الإفريقية التي كانت تتعامل مع جدري إمبوكس قبل وقت طويل من بدء التفشي العالمي للمرض، وقد تستمر في التعامل معه لبعض الوقت.

وأعلنت المنظمة الآونة الأخيرة أيضاً إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة لكوفيد-19.

وقال تيدروس: "في الوقت الذي انتهت به حالتا الطوارئ الخاصة بجدري إمبوكس وكوفيد-19، يظل خطر ظهور موجات جديدة قائماً لكليهما. ويستمر الفيروسان في الانتشار وحصد الأرواح".

مصدر:Reuters
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