سياسة
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بعد ساعات من الهدوء.. إسرائيل تقصف غزة وإطلاق قذائف باتجاه مستوطنات محاذية
شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية غارة جديدة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد 13 ساعة من الهدوء وبالتزامن مع اجتماع أمني إسرائيلي، فيما أطلقت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية في غلاف القطاع، حسب تغريدة للجيش الإسرائيلي.
بعد ساعات من الهدوء.. إسرائيل تقصف غزة وإطلاق قذائف باتجاه مستوطنات محاذية
قصف إسرائيلي على قطاع غزة / صورة: AA
12 مايو 2023

شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية الجمعة، غارة جديدة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الطائرات الحربية قصفت أرضاً زراعية شرق مدينة رفح جنوبيّ القطاع.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية إنه أُطلقَت 9 صواريخ من قطاع غزة واعتُرض 4 منها فيما سقط باقي الصواريخ في مناطق مفتوحة، مضيفة أن الصفارات أُطلقَت بعد 13 ساعة من الهدوء.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت لأول مرة في جبال القدس الغربية.

وتزامن إطلاق الصواريخ مع انعقاد اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييم الأوضاع.

وقالت هيئة البثّ: "خلال النقاش أعرب رؤساء أجهزة الدفاع عن موقفهم بأن أهداف العملية تحققت، وأنه ما لم تُطلَق النار من قطاع غزة فعلى إسرائيل الامتناع عن الهجمات باستثناء إزالة تهديد حقيقي للجبهة الداخلية الإسرائيلية".

ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمِّها: "يمارس المصريون وأطراف مختلفة ضغوطاً على (الجهاد الإسلامي)".

وأشارت إلى أن الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة متواصلة.

وليل الجمعة شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق مختلفة من غزة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية أراضي زراعية في رفح جنوبي القطاع.

كما دمّرَت المقاتلات الحربية منزلاً لعائلة بشير الفلسطينية وسط القطاع بالكامل.

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منتصف ليلة الخميس-الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 شهيداً.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "من بين الشهداء 6 أطفال و3 نساء، فيما أصيب 93 مواطناً منهم 32 طفلاً و17 سيدة".

تواصل مباحثات التهدئة

والجمعة أيضاً قال مصدر فلسطيني إن المباحثات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تتواصل اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، في ظل عقبة رئيسية تعترض التوصل إلى اتفاق نهائي للتهدئة بين الجانبين.

وأفاد المصدر واسع الاطلاع الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح للأناضول أن رئيس الدائرة السياسية لحركة "الجهاد الإسلامي" محمد الهندي وصل إلى القاهرة الخميس وشارك بمحادثات تستمر إلى الجمعة، في محاولة لاتفاق تهدئة يوقف التصعيد العسكري المتواصل منذ فجر الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن ما يعترض التوصل إلى الاتفاق إصرار "الجهاد الإسلامي" على الحصول على ضمانات تتعلق بوقف إسرائيل سياسة الاغتيالات، وهو ما ترفض الأخيرة تقديمه حتى اللحظة.

ومنذ فجر الثلاثاء تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 30 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال و4 نساء و5 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء الرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهوداً لوقف التصعيد الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقاً بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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