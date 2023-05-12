نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير عن تَمكُّن القوات الأوكرانية من اختراق أماكن مختلفة من الخطوط الأمامية وقالت إن الوضع العسكري تحت السيطرة.

جاء ردّ موسكو بعد أن ذكر مدوّنون عسكريون روس على تطبيق المراسلة تليغرام أن قوات كييف تتقدم شماليّ وجنوبي مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، وأشار بعضهم إلى أن القوات الموالية لكييف بدأت هجومها المضادّ المنتظَر.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق أن الهجوم لم يبدأ بعد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تليغرام إن "التصريحات التي تناقلتها قنوات فردية على تليغرام عن (اختراقات دفاعية) في مناطق مختلفة على خط التماسّ العسكري لا تتفق مع الواقع".

وأضافت في بيان: "الوضع عموماً في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة".

وتقول أوكرانيا إنها دفعت القوات الروسية إلى التراجع خلال الأيام القليلة الماضية بالقرب من باخموت، فيما لا يزال الاستعداد جارياً لهجوم مضادّ شامل يشارك فيه عشرات الآلاف من القوات ومئات الدبابات الغربية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع جهات بث أوروبية: "لا نزال بحاجة إلى مزيد من الوقت".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقارير، ولم يتضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية تهاجم بقوة أم تشنّ فقط عمليات استطلاعية مسلحة.