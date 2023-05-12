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الرسائل المشفرة في تويتر.. أصحاب علامة التوثيق يتمتعون بالخدمة أولاً
أعلنت منصة تويتر أن المستخدمين الموثّقين، وأصحاب أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم، يستطيعون التمتع أولاً بخدمة الرسائل المشفرة.
الرسائل المشفرة في تويتر.. أصحاب علامة التوثيق يتمتعون بالخدمة أولاً
تويتر: أصحاب علامة التوثيق يتمتعون بخدمة الرسائل المشفرة أولاً / صورة: Reuters Archive
12 مايو 2023

سمحت شركة تويتر الخميس للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولاً بخدمة الرسائل المشفرة.

وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الخدمة متاحة حاليّاً للمستخدمين الموثقين أصحاب أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو) الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثماني دولارات شهرياً أو 84 دولاراً سنويّاً.

وقالت الشركة: "كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار -وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا- أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك".

وتابعت: "لم نصل بعدُ إلى هذا الحدّ، لكننا نعمل من أجله".

مصدر:Reuters
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