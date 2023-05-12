سمحت شركة تويتر الخميس للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولاً بخدمة الرسائل المشفرة.

وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الخدمة متاحة حاليّاً للمستخدمين الموثقين أصحاب أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو) الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثماني دولارات شهرياً أو 84 دولاراً سنويّاً.

وقالت الشركة: "كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار -وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا- أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك".

وتابعت: "لم نصل بعدُ إلى هذا الحدّ، لكننا نعمل من أجله".