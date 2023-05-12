سياسة
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نقابة أطباء السودان: عدد قتلى الاشتباكات المدنيين يرتفع إلى 524
ارتفع عدد قتلى الاشتباكات الناشبة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ووحدات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) من المدنيين إلى 524، وفق بيان لنقابة الأطباء السودانية.
نقابة أطباء السودان: عدد قتلى الاشتباكات المدنيين يرتفع إلى 524
عدد قتلى الاشتباكات من المدنيين يرتفع إلى 524 وفق بيان "أطباء السودان"/ صورة: AA
12 مايو 2023

أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 524 منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت النقابة الطبية مساء الخميس إن "عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات (بين الجيش والدعم السريع) ارتفع إلى 524، والإصابات إلى 2872".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية (غير حكومية) الأربعاء سجلت 517 قتيلاً و2701 مصاب بين المدنيين.

وأضاف البيان أن "الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة والدعم السريع وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم".

وذكرت أن "عديداً وكثيراً من الإصابات والوفيات غير مشمولة بهذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

والثلاثاء كشفت منظمة الصحة العالمية عن مقتل 604 أشخاص على الأقل منذ بداية الاشتباكات المسلحة في السودان منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت نقابة أطباء السودان في بيان آخر الخميس بأن 67% من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.

وأضاف البيان: "من أصل 88 مستشفى أساسياً بالعاصمة والولايات، يوجد 59 مستشفى متوقفاً عن الخدمة و29 مستشفى يعمل كاملاً جزئياً, وبعضها يقدم خدمة إسعافات أولية، وهي مهددة بالوقف نتيجة نقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي".

وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان اشتباكات بولايات سودانية بين الجيش و"الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجُّه فرق تابعة لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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