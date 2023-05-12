سياسة
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تركيا: نتائج الانتخابات غير النهائية ستُعلن مساء الأحد
أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، ستُعلن مساء ذات اليوم، لافتاً إلى أن الانتخابات المرتقبة تشكل منعطفاً مهماً في تاريخ الديمقراطية التركية.
تركيا: نتائج الانتخابات غير النهائية ستُعلن مساء الأحد
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار: نتائج الانتخابات المرتقبة الأحد ستُعلن مساء ذات اليوم / صورة: AA
12 مايو 2023

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار الجمعة، أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، ستُعلَن مساء ذات اليوم.

وقال ينار في تصريح للأناضول: "سنعلن النتائج غير النهائية للانتخابات في مساء نفس يوم التصويت كما هو معتاد".

وأضاف أن الهيئة أكملت استعداداتها للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، واتخذت كل تدابير للحفاظ على سلامة سير عملية الاقتراع.

ولفت إلى أن الانتخابات المرتقبة تشكل منعطفاً مهماً في تاريخ الديمقراطية التركية، كونها تشهد أكبر مشاركة للأحزاب السياسية على الإطلاق.

وأشار إلى اتخاذ الهيئة كل التدابير المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي أو الهجمات الإلكترونية في أثناء عملية الاقتراع وفرز الأصوات.

وأوضح أن الهيئة أكملت توزيع البطاقات الانتخابية على مراكز الانتخابات.

وفي ما يتعلق بمراكز الاقتراع في منطقة الزلازل، ذكر ينار أن الهيئة اتخذت تدابيرها المتعلق بإقامة صناديق الاقتراع داخل كرافانات (منازل مسبقة الصنع) أُنشئت في حدائق المدارس المتضررة جراء الزلازل.

وأضاف أن الهيئة ستتيح التصويت للناخبين الذين غادروا منطقة الزلازل وذلك في المدن التي يقيمون فيها حالياً.

وتشهد تركيا الأحد انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية سنان أوغان مرشحاً عن تحالف "الأجداد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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