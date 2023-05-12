دمّرت مقاتلات إسرائيلية، الجمعة، 4 منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الرابع من التصعيد الإسرائيلي.

وأفادت مراسلة الأناضول، بأن المقاتلات الحربية دمرت، بعدد من الصواريخ، منزلاً لعائلة "أبو طير" في بلدة عبسان شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وسبق أن دمّرت المقاتلات الإسرائيلية، ظهر الجمعة، منزلين الأول لعائلة "الحشاش" بمدينة رفح (جنوب)، والثاني يعود إلى عائلة "طه" في مخيم جباليا (شمال).

وفجر الجمعة، دمّر الجيش الإسرائيلي منزلاً يعود إلى عائلة "بشير" وسط قطاع غزة.​​​​​​​

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، استهداف الفصائل الفلسطينية تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً بعدد من "القذائف من العيار الثقيل".

وقالت "سرايا القدس" في بيان: "المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمعات لآليات وجنود العدو بقذائف من العيار الثقيل، وتؤكد وجود إصابات دقيقة ومباشرة".

ولم تذكر تفاصيل أكثر عن مكان أو توقيت هذا الاستهداف، لكن مراسلة الأناضول رصدت تصاعد دخان أسود كثيف من منطقة تمركز آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة "ناحل عوز" خلف السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول إعلان "سرايا القدس".

تحذيرات من انقطاع الكهرباء

في السياق حذر مسؤول حكومي فلسطيني في غزة، الجمعة، من توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة خلال 72 ساعة، مع اقتراب نفاد كميات الوقود في ظل تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم (جنوب).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس المكتب الإعلامي الحكومي (تديره حركة حماس) سلامة معروف، في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال معروف: "نحذر من استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء، حيث اضطرت إدارة المحطة إلى توقيف توربين من التوربينات الثلاثة المولدة للطاقة لإطالة أمد عملها، إذ من المتوقع توقفها بشكل كامل خلال 72 ساعة".

ولليوم الرابع على التوالي، وبالتزامن مع بدء التصعيد الإسرائيلي على القطاع، تغلق إسرائيل معبري بيت حانون "إيرز" (شمال) الخاص بنقل الأفراد، وكرم أبو سالم (جنوب) الخاص بنقل البضائع، بشكل كامل.

ودعا معروف "المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته تجاه ما يجري في قطاع غزة".

وفي السياق، قال معروف إن الجيش الإسرائيلي دمّر منذ فجر الثلاثاء نحو 8 مبان بواقع 28 وحدة سكنية.

وأضاف: "تعرضت نحو 532 وحدة سكنية للأضرار منها 37 غير صالحة للسكن و495 لضرر جزئي وبليغ".

وأشار معروف إلى أن عدداً من المدارس تعرض لأضرار جراء الغارات الإسرائيلية، فيما أدت حالة التصعيد إلى توقف العملية التعليمية بشكل كامل، دون ذكر عددها.

ولفت إلى أن قطاع الصيد متوقف أيضاً لليوم الرابع على التوالي ملقياً بظلاله السلبية على 3500 صياد فقدوا مصدر رزقهم خلال تلك الأيام.

الفصائل الفلسطينية تواصل الرد

وتواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مواقع عسكرية ومستوطنات ومدن إسرائيلية، رداً على استمرار الغارات الجوية على قطاع غزة.

وخلال اليوم، شنّت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على أراض زراعية ومواقع تتبع للفصائل بمناطق مختلفة من القطاع.

وفي وقت سابق الجمعة، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة لأول مرة منذ اندلاع جولة القتال الحالية، رشقة صاروخية باتجاه مدينة القدس.

وعقب تلك الرشقة، أبلغت إسرائيل الجانب المصري قرارها وقف محادثات وقف إطلاق النار التي تتوسط بها القاهرة بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، أسفرت عن مقتل 31 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال و3 نساء، و5 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن وسط البلاد.