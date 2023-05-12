بعد أن تواردت الأنباء عن محادثات بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومديرة الإعلانات ليندا ياكرينو، أكّد ماسك أن ياكرينو ستكون الوجه الجديد في رئاسة شركة تويتر المملوكة له، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق لتولي ياكرينو منصب الإدارة التنفيذية لشبكة التواصل الاجتماعي.

على حين كان لهذا القرار وقع على البورصة، إذ ارتفعت بفضله أسهم شركة تسلا بعد أن كان يخشى المستثمرون تأثير الوقت الذي يقضيه ماسك في تويتر. بالمقابل، عرفت ياكرينو بنجاحاتها كمديرة للإعلانات وشراكات عالمية كبيرة، ما قد ينعكس على أرباح تويتر من العقود الإعلانية.

ياكرينو على رأس تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الخميس، أنه نجح أخيراً في تعيين مديرة تنفيذية لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، التي استحوذ عليها الخريف الماضي بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقال ماسك في تغريدة على حسابه الرسمي: "متحمّس للإعلان عن تعييني مديراً تنفيذياً جديداً لتويتر، وستبدأ ممارسة مهامها في غضون ستة أسابيع". وأضاف الملياردير الأمريكي، أنه بهذا القرار سينتقل دوره في الشركة إلى "عضو مجلس إدارة ومدير التكنولوجيا والمشرف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

وكان الملياردير الأمريكي قد أعلن سابقاً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن نيته في مغادرة الرئاسة التنفيذية في تويتر، بمجرد عثوره على شخص مناسب يحل محله. وفي تغريدته الأخيرة، لم يشر ماسك إلى هوية الشخصية التي وقع عليها اختياره للمنصب، غير أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت في وقت لاحق عن مصادر مطّلعة أن ليندا ياكرينو، مديرة الإعلانات في "أن بي سي يونيفيرسال" هي المعنية بتغريدة مالك تويتر.

وقال موقع "أكسيوس"، إن أهمية هذا القرار تكمن في أن مسك منذ استحواذه على شبكة التواصل الاجتماعية، كان يقوم بدور المدير التنفيذي، وهو ما جرّ عليه الانتقادات من المساهمين في شركة تسلا، الذين لم يكونوا راضين عن تكريسه مزيداً من الوقت بعيداً عن شركة صناعة السيارات الكهربائية.

ونجح قرار تعيين ليندا ياكرينو، في طمأنة المستثمرين في تسلا. وهو ما انعكس إيجاباً بارتفاع سهم الشركة 3.54% في البورصة الأمريكية اليوم.

مَن هي ليندا ياكرينو؟

تملك ليندا ياكرينو تجربة كبيرة في مجال الإعلانات، وتعمل منذ أكثر من عقد مديرة للإعلانات والشراكات العالمية، على رأسها الشبكة الإعلامية الأمريكية العملاقة "أن بي سي يونيفيرسال"، والتي تعمل فيها ياكرينو مديرة إعلانات منذ عام 2011.

وفي حديثه لـ"وول ستريت جورنال"، أوضح متحدث من "أن بي سي يونيفيرسال"، بأن ياكرينو تشرف على نحو 13 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية، ولها علاقات وثيقة مع وكالات التسويق والإعلانات الكبرى حول العالم.

وتضيف الصحيفة بأن العاملين في صناعة الإعلانات يلقبون ياكرينو بـ"المطرقة المخملية"، ذلك لمهاراتها العالية في التفاوض. كما لها دور كبير في إيجاد "أفضل الطرق لقياس فعالية الإعلانات"، ناهيك عن دورها في إطلاق خدمة "بيكوك" للبث التابعة لـ"أن بي سي يونيفيرسال".

بينما أشار موقع "أكسيوس"، إلى أن الإضافة الكبيرة التي يمكن لشخصية مثل ياكرينو جلبها لتويتر، هي مساعدة الشركة على استعادة مليارات الدولارات من أموال الاستشهار التي خسرتها الشركة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، ومواقفه العديدة المثيرة للجدل.