سياسة
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ارتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 179
اكتشف محققون كينيون 29 جثة جديدة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا "مجزرة شاكاهولا" إلى 179 شخصاً في غابة في جنوب شرق كينيا، حيث كانت تجتمع جماعة دينية تدعو إلى الصيام الشديد "للقاء يسوع".
ارتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 179
ارتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 179 / صورة: AFP
12 مايو 2023

اكتشف محققون كينيون، الجمعة، 29 جثة جديدة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا "مجزرة شاكاهولا" إلى 179 شخصاً في غابة في جنوب شرق كينيا، حيث كانت تجتمع جماعة دينية تدعو إلى الصيام الشديد "للقاء يسوع".

وتعتقد الشرطة أنّ معظم الجثث التي جرى العثور عليها بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية تعود إلى أتباع جماعة بول ماكينزي نثينغي الذي كان سائق سيارة أجرة في السابق ونصّب نفسه "قسّاً" لكنيسة "غود نيوز" التي أسّسها.

وقالت محافِظة المنطقة رودا اونيانشا التي أعلنت الحصيلة الأخيرة، إنّه لم يجرِ إنقاذ أيّ شخص الجمعة في هذه المنطقة المشجّرة.

وتسبّبت أمطار غزيرة في توقّف عمليات البحث واستخراج الجثث الأسبوع الماضي، ولم تُستأنف إلّا الثلاثاء.

وأضافت أونيانشا أنّه جرى توقيف نحو 25 شخصاً، ومن بينهم ماكينزي ورجال مكلّفون التحقّق من عدم وجود أتباع يفطرون أو يفرّون من الغابة.

وأمرت محكمة الأربعاء باستمرار اعتقال بول نثينغي ماكينزي.

وأمر قاضي مومباسا (جنوب شرق) بتمديد حبس "القس" ماكينزي و17 متهماً آخر، من بينهم زوجته، لمدّة 30 يوماً اعتباراً من الثاني من مايو/أيار، وهو التاريخ الذي مثلوا فيه أمام المحكمة. وكان "القس" الذي يبلغ من العمر 50 عاماً قد سلّم نفسه إلى الشرطة في 14 أبريل/نيسان.

ويبدو من عمليات التشريح التي أُجريت على الجثث الأولى أنّ غالبية الضحايا ماتوا جوعاً، ربما بعد اتّباع عظات بول نثينغي ماكنزي.

لكنّ رئيس عمليات الطب الشرعي يوهانسن أوديو أفاد مؤخّراً بأنّ بعض الضحايا، ومن بينهم أطفال، تعرّضوا للخنق أو الضرب أو الاختناق.

كذلك، كشفت عمليات التشريح عن وجود "أعضاء مفقودة في بعض الجثث"، وفقاً لمديرية المباحث الجنائية التي أشارت إلى "تجارة منسّقة بشكل جيّد للأعضاء البشرية تشارك فيها عدّة جهات فاعلة".

مع ذلك، حثّ وزير الداخلية كيثوري كينديكي على توخّي الحذر بشأن هذه المسألة، مؤكداً أنّها "نظرية نحقّق فيها".

أعادت هذه المذبحة إحياء الجدل بشأن الإشراف على الجماعات الدينية في كينيا ذات الغالبية المسيحية والتي توجد فيها أربعة آلاف "كنيسة"، وفقاً للأرقام الرسمية.

وأنشأ الرئيس وليام روتو مجموعة عمل مسؤولة عن "مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المنظمات الدينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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