سياسة
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كشف بيانات 237 ألف موظف.. تسلُّل إلكتروني يستهدف وزارة النقل الأمريكية
مستهدفةً أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل، الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة الاتحادية، جرت عملية تسلل إلكتروني لوزارة النقل الأمريكية وتسببت بالكشف عن المعلومات الشخصية لنحو 237 ألف موظف حالي وسابق.
كشف بيانات 237 ألف موظف.. تسلُّل إلكتروني يستهدف وزارة النقل الأمريكية
بيانات 237 ألف موظف تابع لوزارة النقل الأمريكية كشفت إثر تسلُّل إلكتروني / صورة: AA
13 مايو 2023

أفادت مصادر مطّلعة لرويترز بأن عملية تسلل إلكتروني استهدفت وزارة النقل الأمريكية تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفاً من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.

واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج "ترانسرف" للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة. ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.

وأخطرت وزارة النقل الكونغرس أمس الجمعة في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز بأن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم بمهام إدارية، كمعالجة مستحقات انتقالات الموظفين".

وقالت الوزارة في بيان لرويترز إن التسلل لم يؤثر في أي من أنظمة سلامة للنقل. ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.

وأضافت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات إلى حين تأمينه وتشغيله مجدداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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