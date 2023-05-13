سياسة
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برنامج الأغذية العالمي يدعو طرفَي النزاع في السودان لالتزام "إعلان جدة"
دعا برنامج الأغذية العالمي أطراف الصراع في السودان لالتزام ما اتُّفق عليه في "إعلان جدة" و"ترجمته واقعياً". والخميس أعلنت السعودية توقيع طرفَي النزاع "إعلان جدة" الذي يشمل التزامات إنسانية ومحادثات لوقف إطلاق نار مرحلي ثم دائم.
برنامج الأغذية العالمي يدعو طرفَي النزاع في السودان لالتزام "إعلان جدة"
الخميس أعلنت السعودية توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق "إعلان جدة" الذي يشمل وقف إطلاق النار / صورة: AA
13 مايو 2023

دعا برنامج الأغذية العالمي الجمعة أطراف الصراع في السودان لالتزام ما اتُّفق عليه في "إعلان جدة" و"ترجمته واقعياً" على الأرض.

جاء ذلك في حوار خاص لمسؤولة برنامج الأغذية العالمي الإعلامية في السودان ليني كينزلي، مع موقع أخبار الأمم المتحدة.

والخميس أعلنت السعودية توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق "إعلان جدة" الذي يشمل التزامات إنسانية وجدولة محادثات جديدة تشمل وقف إطلاق نار مرحلي ثم دائم.

ودعت كينزلي الجيش والدعم السريع لالتزام الاتفاق وتحويله إلى "خطوات ملموسة على الأرض"، مشيرة إلى أن "جميع الهدن السابقة لم تستمر".

وأضافت أن "من الأهمية بمكان أن تلتزم الأطراف الاتفاق، كي يتمكن موظفونا من التحرك بأمان، ويتمكن الأشخاص الذين يحاولون الخروج من الخرطوم أيضاً من الحصول على ممر آمن للوصول إلى بعض الأماكن الآمنة".

والجمعة أعلنت السعودية استمرار محادثات جدة بين طرفي النزاع في السودان، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لنحو 10 أيام بمراقبة أمريكية-سعودية دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم للاقتتال.

ويقر "إعلان جدة" التزامات إنسانية تنفّذ فوراً مثل "تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام"، فضلاً عن جدولة محادثات مباشرة جديدة بين الطرفين.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي اندلعت بعدد من مدن السودان، اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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