ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية السبت أن من المقرر اتفاق مجموعة دول السبع لأكبر اقتصادات عالمية على برنامج جديد لتوزيع اللقاحات على الدول النامية خلال قمة القادة الأسبوع المقبل.

وأضافت نقلاً عن مصادر حكومية يابانية أنه إضافة إلى مجموعة السبع ستشارك دول مجموعة العشرين مثل الهند ومجموعات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وخلال جائحة كوفيد-19 وفرت مبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ما يقرب من مليارَي جرعة لقاحات مضادة لكورونا للبلدان النامية.

مع ذلك واجهت كوفاكس إخفاقات بضمان الوصول العادل، إذ أعطت الدول الغنية أولوية تطعيم مواطنيها بينما تسببت مرافق التخزين غير الكافية في البلدان الأفقر بتأخير الإمدادات والتخلص من ملايين الجرعات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء.

وقالت الصحيفة إن البرنامج الجديد يهدف إلى تجميع أموال صناديق الأيام الممطرة، وهو مصطلح يشير إلى الأموال التي تستخدم للطوارئ عند عدم توافر الأموال اللازمة لإنتاج اللقاحات وشرائها، فضلاً عن الاستثمار بأماكن التخزين منخفضة الحرارة وتدريب العاملين بقطاع الصحة على الاستعداد للجائحة العالمية المقبلة.

وتتطلع اليابان التي تترأس اجتماعات مجموعة السبع هذا العام، إلى حشد الدعم من الاقتصادات الناشئة بقضايا واسعة النطاق مثل سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وتغير المناخ لمواجهة التأثير المتزايد للصين وروسيا.

واتفق وزراء مالية مجموعة السبع باجتماعهم اليوم السبت على تقديم مساعدات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للمساعدة في زيادة دورها بسلاسل الإمداد للمنتجات المتعلقة بالطاقة.

وقالت الصحيفة إن مجموعة دول السبع التي تضم بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ستدرس ما إذا كانت ستصدر بياناً بشأن الاستجابة العالمية للجائحة بقمة يومَي 19 و21 مايو/أيار في مدينة هيروشيما اليابانية.

وأضافت أن تفاصيل برنامج اللقاحات الجديد ستناقش بقمة العشرين في الهند بسبتمبر/أيلول.