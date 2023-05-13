قال أربعة دبلوماسيين لرويترز إن رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتزم طرح صفقة أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بهدف حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مما يوحي بقرب التوصل إلى اتفاق.

ويحاول جروسي منذ شهور التوصل إلى حل لتقليص احتمالات وقوع كارثة نووية قد تنجم عن قصف زابوريجيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية بأوروبا. واحتلت روسيا المحطة الأوكرانية منذ أكثر من عام.

ومع استعداد أوكرانيا لهجوم مضاد بالمنطقة يحتمل احتدام القتال قرب المحطة ومفاعلاتها الستة. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف أدت إلى قطع متكرر لخطوط الكهرباء الضرورية لتبريد المفاعلات ومنع حدوث انصهار نووي.

وقال أحد الدبلوماسيين إن "الأمر مبشر فيما يبدو". وقال الآخرون إن أوكرانيا التي عارضت الخطة لفترة طويلة تؤيدها الآن لكن موقف روسيا أقل وضوحاً.

وقال الدبلوماسي إن "الخطة (عرض الصفقة على مجلس الأمن) ستجري هذا الشهر، لكن الموعد المحدد لم يتقرر بعد". وأضاف أن جروسي يتواصل مع سويسرا التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن بشأن الموعد.

وقال الدبلوماسيون إن جروسي سيضع ما يعرف باسم "مبادئ" حماية المحطة التي ستلقى حينذاك دعم روسيا وأوكرانيا. وبعضها معروف منذ فترة طويلة، مثل عدم إطلاق النار على المحطة أو منها.

ودأب جروسي على التحذير من وقوع حادث خطير بالمحطة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها. ورداً على طلب للتعليق قالت الوكالة إن جروسي "لا يزال منهمكاً بمفاوضات مكثفة مع الأطراف المعنية لتوفير حماية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وتغيرت خطته بمرور الوقت حيث جرت معارضة أجزاء من جانب أو آخر. وكان يفترض في الأصل أن تقام "منطقة حماية" داخل دائرة بنصف قطر محدد حول المنشأة لكن جرى التخلي عن هذه الفكرة منذ فترة طويلة.