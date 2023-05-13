سياسة
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تركيا تعلن تحييد مسؤول بارز بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا
تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد حيدر دميرل، الذي يسمى المسؤول العام لولاية الهول بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا. وأضافت أن الاستخبارات كانت تراقب حيدر دميرل مذ كان يشغل المنصب المسمى مسؤول ولاية الحسكة عام 2020.
تركيا تعلن تحييد مسؤول بارز بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا
الاستخبارات التركية كانت تراقب دميرل منذ كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول ولاية الحسكة عام 2020 / صورة: AA
13 مايو 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد حيدر دميرل الذي يطلق عليه المسؤول العام لولاية الهول في تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أنه جرى تحديد مكان دميرل الملقب بـ"باغر ترك" بمنطقة تل حميس.

وأضافت أن الاستخبارات كانت تراقب دميرل منذ كان يشغل المنصب المسمى مسؤول ولاية الحسكة عام 2020، وأنها تمكنت من تحييده بينما كان يدرب أعضاء التنظيم.

وانضم دميرل إلى التنظيم الإرهابي عام 1993، حيث خضع لتدريبات على يد زعيم التنظيم عبد الله أوجلان عامَي (93-94)، ثم شارك بعمليات إرهابية عديدة.

وأصبح دميرل ما يسمى مسؤول منطقة قنديل شمالي العراق عام 2000، وانتقل إلى منطقة الزاب عام 2013، قبل أن يتوجه إلى سوريا عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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