تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد حيدر دميرل الذي يطلق عليه المسؤول العام لولاية الهول في تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أنه جرى تحديد مكان دميرل الملقب بـ"باغر ترك" بمنطقة تل حميس.

وأضافت أن الاستخبارات كانت تراقب دميرل منذ كان يشغل المنصب المسمى مسؤول ولاية الحسكة عام 2020، وأنها تمكنت من تحييده بينما كان يدرب أعضاء التنظيم.

وانضم دميرل إلى التنظيم الإرهابي عام 1993، حيث خضع لتدريبات على يد زعيم التنظيم عبد الله أوجلان عامَي (93-94)، ثم شارك بعمليات إرهابية عديدة.

وأصبح دميرل ما يسمى مسؤول منطقة قنديل شمالي العراق عام 2000، وانتقل إلى منطقة الزاب عام 2013، قبل أن يتوجه إلى سوريا عام 2014.