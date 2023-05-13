أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس (شمال)، في حين تعامل الهلال الأحمر مع عشرات الإصابات، أغلبها حالات اختناق بالغاز.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مِشه (32 عاماً)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عاماً) بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس".

وأضافت أن "3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ، وصلت إلى المستشفى أيضاً من مخيم بلاطة".

من جهته قال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) إن طواقمه تعاملت إضافة إلى الشابين مع 6 إصابات وعشرات حالات الاختناق.

وأضاف في بيان أن من بين الإصابات "3 بالرصاص الحي، إحداها لسيدة (50 عاماً) أصيبت بأربع رصاصات ووضعها خطر".

وذكر أن من بين الإصابات 3 بشظايا الرصاص و75 حالة اختناق بالغاز عولجت جميعها ميدانياً.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه "مُنعت دخول المخيم وتعرضت لإطلاق قنابل صوت بشكل مباشر".

ويتداول ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشابين غارقين في الدماء، ومحاولات لإنعاشهما.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وحاصرت منزلاً فلسطينياً، في حين اعتلى الجنود أسطح عدد من البنايات.

ووفق الشهود، فإن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أزقة المخيم، كما جرت اشتباكات مسلحة ببعض الأزقة قبيل انسحابه.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر متصاعدة جراء استمرار جيش الاحتلال بعمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتركز في محافظتَي نابلس وجنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان السبت إن "حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري حتى صباح اليوم السبت في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت إلى 150، بينهم 33 في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة".