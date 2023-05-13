سياسة
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بريطانيا: القوات الأوكرانية حققت تقدماً على حساب نظيرتها الروسية في باخموت
قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها المخابراتية اليومية إن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة كيلومتر على الأقل من الأراضي، وذلك عقب انسحاب للقوات الروسية من مواقعها في الجناح الجنوبي للعمليات في باخموت.
بريطانيا: القوات الأوكرانية حققت تقدماً على حساب نظيرتها الروسية في باخموت
بريطانيا تقول إن الانسحاب مكَّن القوات الأوكرانية من استعادة كيلومتر على الأقل من الأراضي / صورة: Reuters
13 مايو 2023

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت إن الأيام الأربعة الماضية شهدت انسحاباً بنظام سيئ للقوات الروسية من مواقعها في الجناح الجنوبي للعمليات في باخموت.

وقالت بريطانيا في نشرتها المخابراتية اليومية إن الانسحاب مكن القوات الأوكرانية من استعادة كيلومتر على الأقل من الأراضي.

وجاء في النشرة المخابراتية أن "المنطقة لها بعض الأهمية التكتيكية لأنها كانت نقطة انطلاق روسية على الجانب الغربي من قناة دونيتس-دونباس التي تمثل خط المواجهة ببعض مناطق القطاع".

والجمعة أعلنت أوكرانيا أنّ قواتها استعادت أجزاء من الأراضي المحيطة في باخموت المحاصرة، في الوقت الذي شدّدت به روسيا على أنّها صدّت هجوماً على امتداد مساحة واسعة من خط المواجهة.

ونفت روسيا أن تكون أوكرانيا حققت أي اختراق في المدينة، مؤكدة أنّها صدّت القوات الأوكرانية على جبهة طولها 95 كيلومتراً بمنطقة سوليدار شرق أوكرانيا قرب مدينة باخموت.

غير أنّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنّ أوكرانيا نشرت أكثر من ألف عسكري وأكثر من 40 دبابة.

واتهم يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" التي تقود هجوم موسكو على باخموت القوات النظامية الروسية بـ"الفرار" من مواقعها قرب المدينة.

وتفيد التقارير المتضاربة الآتية من جبهة القتال بارتفاع حدّة المعارك بعد أشهر من الاستقرار النسبي.

في هذه الأثناء لا تزال المسألة المرتبطة بتوقيت شنّ أوكرانيا هجومها المضاد موضوع تكهّنات مستمرّة رغم تشديد الرئيس فولوديمر زيلينسكي بوقت سابق من هذا الأسبوع على أنّ جيشه يحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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