بدأ الموريتانيون السبت التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد ومجالس جهوية ومحلية يتنافس عليها 25 حزباً تقدموا بـ2082 لائحة.

وفُتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين (مجموعهم مليون و700 ألف و448 ناخباً) الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش)، على أن تغلق السابعة مساء، حيث يبدأ فرز الأصوات مباشرة.

وحسب مراسل الأناضول شهدت مراكز التصويت في نواكشوط إقبالاً كبيراً منذ الدقائق الأولى لبدء التصويت.

واصطفت طوابير طويلة أمام عديد من مراكز التصويت في العاصمة، فيما أكدت مصادر للأناضول أن الإقبال كان كبيراً بمختلف مناطق البلاد مع بدء عملية التصويت.

وتجري الانتخابات بمشاركة 25 حزباً هي مجموع الأحزاب المرخصة بالبلاد، تقدمت بما مجموعه 2082 لائحة.

ووفق أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بلغ عدد اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية على مستوى البرلمان 559 لائحة ستتنافس على 167 مقعداً برلمانياً.

وبلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 لائحة تتنافس على 13 مجلساً جهوياً (مجالس للتنمية) في الولايات الموريتانية، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة تتنافس على 238 مجلساً محلياً.