أعلنت وزارة الإعلام الصومالية السبت مقتل 44 من عناصر حركة "الشباب" في عملية عسكرية جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن "المخابرات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين (لم تسمهم) نفذت عملية عسكرية ضد حركة الشباب في بلدة علي فوتو بإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب الصومال".

وأضاف أن العملية "جاءت بعد تلقي المخابرات معلومات حول تجمع لعناصر حركة الشباب كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية ضد المواطنين".

وأشار البيان إلى أن العملية التي جرت أمس الجمعة أسفرت عن مقتل 44 من عناصر الشباب بينهم أجانب" دون ذكر عددهم وهواياتهم.

وأكد البيان أن العملية "تسببت أيضاً في تدمير مخابئ وعتاد عسكري كان بحوزة عناصر الحركة".

ولم يذكر البيان ما إذا كانت العملية قد وقعت براً أم جواً، إلا أن الشركاء الدوليين غالباً ما يدعمون القوات الصومالية في العمليات الجوية.

ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد حركة "الشباب" بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حرباً شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس/آب 2022.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة "الشباب" التي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.