تواصلت السبت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما ردّت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وأفاد مراسل أن المقاتلات الحربية شنّت سلسلة غارات على عدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع فجر السبت، ما أسفر عن تدمير بعضها بشكل كلي.

وأضاف نقلاً عن شهود عيان أن الطائرات أطلقت صواريخ فجر السبت على منزل يعود لعائلة مهنّا وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، كما دمّر شقة سكنية شرقي المدينة.

وأردف الشهود بأن الجيش الإسرائيلي دمّر مساء الجمعة منزلين الأول لعائلة ياسين جنوبي مدينة غزة، والثاني لعائلة أبو عبيد في مدينة دير البلح (وسط).

وتابع شهود العيان أن المنازل المجاورة للمنازل المستهدفة أصابها أضرار كبيرة.

كما استهدفت المقاتلات الحربية فجر السبت أراضي زراعية شمالي القطاع وشرقي مدينة غزة.

ولم يصدر عن وزارة الصحة بيان حول وقوع إصابات في الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

على صعيد آخر قال مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة السبت إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الثلاثاء الماضي أدّت إلى تدمير نحو 15 منزلاً في مناطق مختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأضاف معروف: "حتى اللحظة دمر الاحتلال 15 منزلاً بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدما كليّاً، وتضرر 940 وحدة سكنية منها 49 وحدة غير صالحة للسكن".

وأوضح أن "القيمة الأولية التقديرية للخسائر في قطاع الإسكان، جراء العدوان على غزة بلغت قرابة 5 ملايين دولار".

وأدان معروف مواصلة إسرائيل إغلاقها "لمعابر قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، ما يمنع من دخول الاحتياجات والبضائع والأدوية فضلاً عن منع خروج المرضى للعلاج بمستشفيات الضفة"

السرايا تتوعد

فيما توعدت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، السبت، بتجديد الفصائل لضرباتها الصاروخية من القطاع تجاه المدن الإسرائيلية، وسط استمرار سياسة الاغتيالات وقصف المنازل بغزة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب وصل الأناضول: "أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة، فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيداً على استمرار المواجهة".

وأضافت: "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة ونمتلك نفساً طويلاً (...)".

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة أطلقت 1099 صاروخاً تجاه الأراضي الإسرائيلية جرى اعتراض 340 منها.

فلسطين تدعو لتدخل دولي

وطالبت فلسطين، السبت، بتدخل أمريكي ودولي للضغط على إسرائيل لفتح معابر قطاع غزة أمام المساعدات والمواد الغذائية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين وتصريح لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وطالبت وزارة الخارجية "بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال على وقف عدوانه وفتح المعابر أمام المواد الطبية والغذائية والوقود وغيرها من أساسيات الحياة".

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات عدوان الاحتلال الغاشم على أهلنا في قطاع غزة بما فيه من استهداف للمدنيين العزل وتشريدهم بعد تدمير منازلهم وشل حياتهم".

كما أدانت "بشدة رفض الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع " و"الدعوات والحملات التحريضية العنصرية (...) والتي تدعو لمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع".

والثلاثاء، أغلقت السلطات الإسرائيلية، معبرَي "إيرز" المخصص للأفراد و"كرم أبو سالم" التجاري مع قطاع غزة، بالتزامن عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع، قوبلت برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهوداً لوقف التصعيد الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقاً بعد باتجاه التهدئة.