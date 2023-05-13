سياسة
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توارثوها عن الأجداد.. عائلة تركية تعمل بالحدادة منذ 150 عاماً
جيلاً بعد جيل توارث أبناء عائلة دميروز القاطنة بقهرمان مرعش مهنة الحدادة، إذ عملوا بالمهنة مثل الأب الذي أخذها عن الجد. ويصنع الجيل الأخير من حدادي العائلة الأبواب والنوافذ والدرابزينات والأدوات الحديدية الزراعية كالفؤوس والمحاريث.
توارثوها عن الأجداد.. عائلة تركية تعمل بالحدادة منذ 150 عاماً
توارثت عائلة دميروز مهنة الحدادة منذ قرابة 150 عاما دون انقطاع / صورة: AA
13 مايو 2023

توارثت عائلة دميروز في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، مهنة الحدادة منذ قرابة 150 عاماً دون انقطاع.

ويقيم الأخوان محمد (69 عاماً) وكامل دميروز (65 عاماً) في قضاء "تشغليان جريت" بقهرمان مرعش، وتوارثا مهنة الحدادة عن أبيهما، الذي ورثها عن جدهما.

ومنذ أكثر من نصف قرن، يواصل الأخوان تحدي درجات الحرارة العالية وصلابة الحديد لإنتاج أدوات حديدية مختلفة الاستخدام.

ويعدّ الأخوان محمد وكامل من الجيل الثالث الذي يمتهن الحدادة بسلالة أسرته.

وفي حديث للأناضول السبت أوضح محمد أنه باشر مهنة الحدادة حينما كان في الـ13 من عمره وأنه يزاولها منذ 56 عاماً.

وقال: "لقد توارثنا المهنة عن أبي الذي ورثها عن أبيه، وتزاول عائلتنا الحدادة منذ قرابة 150 عاماً".

وأضاف: "نفتح الورشة الساعة 8 صباحاً يومياً ونعمل حتى الساعة 6-7 مساء، ونزاول أعمال الطرق والثني والقطع".

وأضاف أنهما يصنعان الأبواب والنوافذ والدرابزينات وأدوات حديدية مختلفة بينها زراعية مثل الفؤوس والمحاريث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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