توارثت عائلة دميروز في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، مهنة الحدادة منذ قرابة 150 عاماً دون انقطاع.

ويقيم الأخوان محمد (69 عاماً) وكامل دميروز (65 عاماً) في قضاء "تشغليان جريت" بقهرمان مرعش، وتوارثا مهنة الحدادة عن أبيهما، الذي ورثها عن جدهما.

ومنذ أكثر من نصف قرن، يواصل الأخوان تحدي درجات الحرارة العالية وصلابة الحديد لإنتاج أدوات حديدية مختلفة الاستخدام.

ويعدّ الأخوان محمد وكامل من الجيل الثالث الذي يمتهن الحدادة بسلالة أسرته.

وفي حديث للأناضول السبت أوضح محمد أنه باشر مهنة الحدادة حينما كان في الـ13 من عمره وأنه يزاولها منذ 56 عاماً.

وقال: "لقد توارثنا المهنة عن أبي الذي ورثها عن أبيه، وتزاول عائلتنا الحدادة منذ قرابة 150 عاماً".

وأضاف: "نفتح الورشة الساعة 8 صباحاً يومياً ونعمل حتى الساعة 6-7 مساء، ونزاول أعمال الطرق والثني والقطع".

وأضاف أنهما يصنعان الأبواب والنوافذ والدرابزينات وأدوات حديدية مختلفة بينها زراعية مثل الفؤوس والمحاريث.