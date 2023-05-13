تجددت الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" السبت، في مدينتَي بحري (شمال) وأم درمان (غرب)، مع تحليق للطيران العسكري رغم توقيع الطرفين "إعلان مبادئ" بمدينة جدة السعودية الخميس.

وأبلغ شهود عيان مراسل وكالة الأناضول، أن الاشتباكات العنيفة تجددت في بحري وأم درمان، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية.

وطبقا للشهود فإن الطائرات الحربية حلّقَت في بحري وأم درمان، وأُطلقَت قذائف في مواجهة تجمعات قوات "الدعم السريع"، وفق قولهم.

وسُمع دوي أصوات المدافع والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في أحياء شرق النيل، وفقاً للشهود.

والجمعة أعلنت السعودية استمرار محادثات جدة بين طرفي النزاع في السودان، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة أمريكية-سعودية-دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.