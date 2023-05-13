تستعدّ الشركات التركية للمشاركة بقوة في فاعليات منتدى قازان الدولي ومعرض المنتجات الحلال، بنسختها السادسة في روسيا خلال الفترة 18-19 مايو/أيار الجاري.

ومن المقرر أن تشرف شركة "Discover Events" على مشاركة 15 شركة تركية في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وحسب بيانات نشرتها الشركة، تحظى الفاعلية بدعم من وزارة التجارة التركية، ويشارك فيها المصدّرون الأتراك من مجالات مختلفة.

وتهدف الشركات التر كية إلى الحصول على حصتها من الكعكة الضخمة من سوق الحلال التي تتشكّل في روسيا، ويقدَّر حجمها السنوي بنحو 500 مليون دولار.

ومن المنتظَر أن يشارك في منتدى قازان الدولي ومعرض المنتجات الحلال ممثلون ووفود رفيعة المستوى من نحو 60 دولة، وفق "Discover Events".

وتستضيف قازان خلال الفترة 18-20 مايو/أيار الجاري فاعلية "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023".

ويجمع المنتدى، الذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي، الممثلين الاقتصاديين لروسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف المنتدى بنسخته الرابعة عشرة هذا العام إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا وبلدان المنظمة.

كما يهدف إلى توسيع التمويل الإسلامي وصناعات الحلال في روسيا، وفتح أسواق جديدة والكشف عن الفرص الاقتصادية.