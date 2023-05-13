سياسة
2 دقيقة قراءة
الشركات التركية تستعدّ لمشاركة قوية في معرض الحلال بروسيا
تستعدّ الشركات التركية للمشاركة بقوة في فاعليات منتدى قازان الدولي ومعرض المنتجات الحلال بنسختها السادسة في روسيا خلال الفترة 18-19 مايو/أيار الجاري. وتحظى الفاعلية بدعم من وزارة التجارة التركية، ويشارك فيها المصدّرون الأتراك من مجالات مختلفة.
الشركات التركية تستعدّ لمشاركة قوية في معرض الحلال بروسيا
الشركات التركية تستعدّ لمشاركة قوية في معرض الحلال بروسيا / Others
13 مايو 2023

تستعدّ الشركات التركية للمشاركة بقوة في فاعليات منتدى قازان الدولي ومعرض المنتجات الحلال، بنسختها السادسة في روسيا خلال الفترة 18-19 مايو/أيار الجاري.

ومن المقرر أن تشرف شركة "Discover Events" على مشاركة 15 شركة تركية في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وحسب بيانات نشرتها الشركة، تحظى الفاعلية بدعم من وزارة التجارة التركية، ويشارك فيها المصدّرون الأتراك من مجالات مختلفة.

وتهدف الشركات التر كية إلى الحصول على حصتها من الكعكة الضخمة من سوق الحلال التي تتشكّل في روسيا، ويقدَّر حجمها السنوي بنحو 500 مليون دولار.

ومن المنتظَر أن يشارك في منتدى قازان الدولي ومعرض المنتجات الحلال ممثلون ووفود رفيعة المستوى من نحو 60 دولة، وفق "Discover Events".

وتستضيف قازان خلال الفترة 18-20 مايو/أيار الجاري فاعلية "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023".

ويجمع المنتدى، الذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي، الممثلين الاقتصاديين لروسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف المنتدى بنسخته الرابعة عشرة هذا العام إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا وبلدان المنظمة.

كما يهدف إلى توسيع التمويل الإسلامي وصناعات الحلال في روسيا، وفتح أسواق جديدة والكشف عن الفرص الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us