سياسة
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تركيا تدخل الصمت الانتخابي عشيَّة انتخابات رئاسية وبرلمانية
دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السادسة مساء السبت. ويتوجه الناخبون الأتراك صباح غد الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية بدورتها الثامنة والعشرين، من الساعة 8:00 إلى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.
تركيا تدخل الصمت الانتخابي عشيَّة انتخابات رئاسية وبرلمانية
تركيا تدخل الصمت الانتخابي عشية انتخابات رئاسية وبرلمانية / صورة: AA
13 مايو 2023

دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي، اعتباراً من الساعة السادسة مساء السبت، عشيَّة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرَّرة غداً الأحد 14 مايو/آيار الجاري.

ووفقاً للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاصّ بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات إذ تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وتحظر الهيئة العلية للإذاعة والتليفزيون (RTÜK) في تركيا حتى الساعة 21:00 من يوم الانتخابات أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التليفزيونية، وأيضاً الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.

وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفَع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرّر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يُحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداءً من الساعة 06:00 من يوم الانتخابات حتى الساعة 00:00 من صباح اليوم التالي.

كما يُحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلَّفين حماية الأمن العامّ.

ويتوجه الناخبون الأتراك صباح غد الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية بدورتها الثامنة والعشرين من الساعة 8:00 إلى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (3:00ت.غ).

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وفي الانتخابات يحقّ لـ60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً الإدلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين و 904 آلاف و672 ناخباً يصوّتون لأول مرة.

وعلى 600 مقعد برلماني يخوض 24 حزباً سياسياً و151 مرشحاً مستقلّاً السباق الانتخابي.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 4 مرشحين: مرشح "تحالف الشعب" الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان، والمرشح الرابع زعيم حزب البلد محرم إنجه الذي أعلن انسحابه من السباق، فيما ستُعتبر الأصوات الممنوحة له في الجولة الأولى سارية، بموجب القانون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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