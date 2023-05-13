سياسة
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تحطُّم مقاتلة روسية من طراز SU-34  قرب الحدود الأوكرانية
قالت خدمات الطوارئ الروسية إن مقاتلة من طراز "SU-34" تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية، بعد ساعات من الإعلان عن تحطُّم مروحية من طراز "MI-8" في نفس المقاطعة، أسفر عن مصرع شخصين.
تحطُّم مقاتلة روسية من طراز SU-34  قرب الحدود الأوكرانية
خدمات الطوارئ الروسية قالت إن مقاتلة من طراز "SU-34" تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية / صورة: Reuters
13 مايو 2023

تحطمت مقاتلة من طراز "SU-34" السبت، في مقاطعة بريانسك الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تحطم مروحية من طراز "MI-8" في نفس المقاطعة، أسفر عن مصرع شخصين.

وقالت خدمات الطوارئ الروسية إن مقاتلة من طراز "SU-34"، تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولم يتضح بعد ما إذا كان الطيارون تمكنوا من القفز ونجوا، وفق قناة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن شخصين لقيا مصرعهما في تحطم مروحية "MI-8" في منطقة كلينتسي التابعة لمقاطعة بريانسك.

ووفقاً للبيانات الأولية، لم يؤدِّ تَحطُّم المروحية إلى سقوط ضحايا بين السكان حيث سقطت المروحية، فيما تَسبَّب في تَضرُّر بعض المنازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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