تحطمت مقاتلة من طراز "SU-34" السبت، في مقاطعة بريانسك الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تحطم مروحية من طراز "MI-8" في نفس المقاطعة، أسفر عن مصرع شخصين.

وقالت خدمات الطوارئ الروسية إن مقاتلة من طراز "SU-34"، تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولم يتضح بعد ما إذا كان الطيارون تمكنوا من القفز ونجوا، وفق قناة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن شخصين لقيا مصرعهما في تحطم مروحية "MI-8" في منطقة كلينتسي التابعة لمقاطعة بريانسك.

ووفقاً للبيانات الأولية، لم يؤدِّ تَحطُّم المروحية إلى سقوط ضحايا بين السكان حيث سقطت المروحية، فيما تَسبَّب في تَضرُّر بعض المنازل.