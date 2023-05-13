كشف مصدر فلسطيني مطّلع السبت، عن اتفاق على وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيّز التنفيذ الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00ت.غ).

وقال المصدر لوكالة الأناضول: "مصر قدّمَت صيغة جديدة لوقف إطلاق النار لإنهاء التصعيد الإسرائيلي على غزة، وقد وافقت عليها إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية".

وأضاف المصدر مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن "الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي".

وأوضح أن "الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وهدمِ المنازل".

وذكر أن "الاتفاق يتضمن التزام إسرائيل وقف قصف المنازل والبيوت في غزة، في المقابل تمتنع الفصائل الفلسطينية عن استهداف المواقع والبلدات الإسرائيلية بالقذائف الصاروخية".

وأفاد المصدر نفسه بأن "الاتفاق تَضمَّن صياغات فضفاضة، مما سهّل موافقة الجانبين عليها"، موضحاً أن "الوسيط المصري هو الضامن للاتفاق على الأرض".

وحتى الساعة 19:15ت.غ لم يصدر عن "الجهاد الإسلامي" والفصائل الفلسطينية أو السلطات المصرية بيان رسمي على المقترح الجديد للهدنة.

ومنذ فجر الثلاثاء تشنّ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 33 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الرد برشقات صاروخية بلغت تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهوداً لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة، لكنها لم تحقّق اختراقاً بعد باتجاه التهدئة، بخاصة مع إعلان الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو الجمعة، مواصلة العملية العسكرية "ما دام ذلك ضرورياً".​