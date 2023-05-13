سياسة
2 دقيقة قراءة
مصدر فلسطيني: الفصائل وافقت على هدنة مع إسرائيل تبدأ الليلة
كشف مصدر فلسطيني مطّلع لوكالة الأناضول، عن اتفاق على وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يدخل حيّز التنفيذ الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00ت.غ). وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل أيضاً وقف استهداف المدنيين وهدمِ المنازل.
مصدر فلسطيني: الفصائل وافقت على هدنة مع إسرائيل تبدأ الليلة
وفق المصدر يدخل الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي / صورة: AA
13 مايو 2023

كشف مصدر فلسطيني مطّلع السبت، عن اتفاق على وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيّز التنفيذ الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00ت.غ).

وقال المصدر لوكالة الأناضول: "مصر قدّمَت صيغة جديدة لوقف إطلاق النار لإنهاء التصعيد الإسرائيلي على غزة، وقد وافقت عليها إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية".

وأضاف المصدر مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن "الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي".

وأوضح أن "الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وهدمِ المنازل".

وذكر أن "الاتفاق يتضمن التزام إسرائيل وقف قصف المنازل والبيوت في غزة، في المقابل تمتنع الفصائل الفلسطينية عن استهداف المواقع والبلدات الإسرائيلية بالقذائف الصاروخية".

وأفاد المصدر نفسه بأن "الاتفاق تَضمَّن صياغات فضفاضة، مما سهّل موافقة الجانبين عليها"، موضحاً أن "الوسيط المصري هو الضامن للاتفاق على الأرض".

وحتى الساعة 19:15ت.غ لم يصدر عن "الجهاد الإسلامي" والفصائل الفلسطينية أو السلطات المصرية بيان رسمي على المقترح الجديد للهدنة.

ومنذ فجر الثلاثاء تشنّ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 33 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الرد برشقات صاروخية بلغت تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهوداً لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة، لكنها لم تحقّق اختراقاً بعد باتجاه التهدئة، بخاصة مع إعلان الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو الجمعة، مواصلة العملية العسكرية "ما دام ذلك ضرورياً".​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us