سياسة
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بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة
بدأ مساء السبت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة مصرية، وذلك بعد 5 أيام من التصعيد العسكري.
بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة
بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة / صورة: AFP
13 مايو 2023

بدأ مساء السبت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة مصرية، وذلك بعد 5 أيام من التصعيد العسكري.

وعقب هدوء لدقائق في غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 22:00 (19:00 تغ)، شهدت أجواء القطاع إطلاق رشقة من الصواريخ تجاه إسرائيل، وفق مراسل الأناضول.

وقبيل ذلك، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على أهداف في قطاع غزة، قابلتها رشقات صاروخية من الفصائل الفلسطينية تجاه مدن وبلدات إسرائيلية.

وفي وقت سابق السبت، قال مصدر فلسطيني مطلع للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "مصر قدمت صيغة جديدة لوقف إطلاق النار لإنهاء التصعيد الإسرائيلي على غزة، وقد وافقت عليها إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية".

وحصلت الأناضول على وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة ومتابعة مصرية اعتبارا من "الساعة العاشرة مساء (بالتوقيت المحلي) يوم 13 مايو/ أيار 2023".

وذكرت الوثيقة أنه "يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضاً استهداف الأفراد، وذلك فور البدء في ت نفيذ وقف إطلاق النار".

وأضافت: "وتحث مصر الطرفين على تطبيق الاتفاق وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات الاحتلال هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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