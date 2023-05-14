سياسة
3 دقيقة قراءة
غزة تطوي 5 أيام من الحرب..  والجهاد: التزامنا التهدئة مرهون بالتزام إسرائيل
مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء السبت، حذرت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية من أن التزامها التهدئة مرهون بمدى التزام إسرائيل إياها.
غزة تطوي 5 أيام من الحرب..  والجهاد: التزامنا التهدئة مرهون بالتزام إسرائيل
"الجهاد": التزامنا التهدئة مرهون بمدى التزام إسرائيل إياها / صورة: AA
14 مايو 2023

عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في قطاع غزة الأحد بعد خمسة أيام من تصعيد عسكري إسرائيلي أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 190 آخرين بجراح، وأضرار كبيرة في المنشآت المدنية والاقتصادية والزراعية.

وتستمر حالة الهدوء الحذر في القطاع، بعد مرور ليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وأممية، حيز التنفيذ.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إن التزامها التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ مساء السبت، بعد 5 أيام من التصعيد العسكري، "مرهون بالتزام إسرائيل إياها".

وقال خالد البطش، القيادي البارز بالحركة، في بيان، إن "التزام حركة الجهاد الإسلامي والفصائل ’بالتهدئة’ مرهون بمدى التزام الاحتلال ’بها’ وبمدى احترامه للتعهدات التي قطعها أمام الوسطاء خلال جهود وقف العدوان".

وأضاف: "محاولات إسرائيل تصدير أزماتها الداخلية لشارعنا الفلسطيني ستصطدم بمقاومة ووحدة موقف وطني".

وخلال العدوان الإسرائيلي، توقفت الحياة بمناحيها كافة في قطاع غزة، وأغلقت إسرائيل معبرَي "كرم أبو سالم" المخصص للحركة التجارية و"إيرز" المخصص لحركة الأفراد.

وبدأت إسرائيل العملية باغتيال 3 قادة من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهم طارق عز الدين وجهاد غنام وخليل البهتيني، في أماكن متفرقة في قطاع غزة.

وبعد ذلك، اغتال الجيش الإسرائيلي خلال العملية 3 قادة آخرين من "سرايا القدس" هم علي غالي وأحمد أبو دقة وإياد الحسني.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 33 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلا عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة.

كما ارتفع عدد المباني السكنية التي دمرتها إسرائيل في قطاع غزة إلى 20 منزلاً منذ بداية جولة التصعيد العسكري مع الفصائل الفلسطينية.

وشنت الفصائل الفلسطينية أيضا هجمات صاروخية متتالية رداً على الغارات الإسرائيلية بلغت تل أبيب وعدة مدن عدة، أسفرت عن مقتل شخصين، إضافة لإصابة 75، حسب بيانات لنجمة داود الحمراء (هيئة إسعاف إسرائيلية).

وقالت مؤسسة الإسعاف، إن "32 شخصاً أصيبوا بجروح جسدية، أما الباقون فأصيبوا بالهلع".

وأشارت إلى أن بين المصابين حالة خطيرة لعامل فلسطيني، و4 حالات متوسطة، أما الباقون فحالاتهم طفيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us