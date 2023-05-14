انطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 17:00.

ويصوت المواطنون الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات يحق لـ 60 مليوناً و697 ألفاً 843 ناخباً أن يدلوا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخباً سيصوتون لأول مرة.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلازل التي وقعت في 6 فبراير/شباط 2023، لضمان إجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

في الانتخابات العامة يخوض 24 حزباً سياسياً و151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي.

وشاركت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة تحت مسمى "تحالف الشعب" و"تحالف الأمة" و"تحالف الأجداد" و"تحالف الكدح والحريات" و"تحالف اتحاد القوى الاشتراكية".

خلال يوم الانتخابات لن يُسمح ببيع المشروبات الكحولية ابتداءً من الساعة 06.00 إلى 24.00، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة وستبقى أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت.

ويُحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، إذ ستُترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما يُحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع وسائل الإعلام حتى الساعة 18:00 مساءً.

وسيُرفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك، وفقاً لتقديراتها.

وستلغى الأصوات التي لم توضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو التي يوضع عليها اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.

يمكن لجميع المواطنين التصويت

واتخذت الهيئة الانتخابية خطوات لتسهيل التصويت لجميع المواطنين، بغض النظر عن ظروفهم وحالاتهم.

بالنسبة إلى أولئك الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم أو أسرة المستشفيات، يجري إعداد صناديق اقتراع متنقلة. ويجري إحضار هذه الصناديق إلى موقع الناخبين، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم على انفراد.

بدلاً من ذلك، يمكن نقل الناخبين إلى صناديق الاقتراع بمساعدة سيارات الإسعاف مجاناً. كما قدمت الهيئة الانتخابية نماذج تصويت خاصة للمواطنين المكفوفين. بحيث يمكن للمواطنين المكفوفين التصويت بشكل مستقل وسري.

وتضمن هذه الإجراءات إمكانية مشاركة جميع المواطنين في العملية الديمقراطية.

كما جرى إحضار أصوات المغتربين إلى تركيا عن طريق البريد الجوي وسيجري احتسابها في نفس الوقت مع الأصوات المدلى بها في تركيا.

يشار إلى أن عملية الاقتراع على بوابات الجمارك بدأت في 27 أبريل/نيسان وانتهت في 9 مايو/آيار الجاري.

وفي الانتخابات العامة، يجب أن يحصل أي حزب سياسي على 7% من أصوات الناخبين على مستوى البلاد لأي من مرشحيه للفوز بمقعد في البرلمان. ويحتاج التحالف أيضاً إلى اجتياز عتبة 7% حتى تتمكن الأحزاب من المطالبة بمقاعد في البرلمان.