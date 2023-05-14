توجّه سكان الولايات التركية المتضررة من الزلازل التي وقعت في 6 فبراير/شباط 2023 إلى صناديق الاقتراع صباح الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوافد المواطنون في ولايات غازي عنتاب وقهرمان مرعش وملاطية وشانلي أورفة وأدي يامان وكليس إلى الصناديق بعد انطلاق التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وأقيمت مراكز اقتراع داخل مساكن مسبقة التجهيز في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا، وسط إقبال كبير على التصويت من المواطنين المقيمين هناك.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلازل لضمان تصويت المواطنين في أجواء سليمة ودون أي عوائق.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا من الساعة الثامنة صباحاً، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (3 ت.غ).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات الحالية، يُدلي 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً سيصوتون لأول مرة.