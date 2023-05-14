سياسة
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شاهد| أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدرسة صفات تشبي بمنطقة أسكودار.
شاهد| أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية / صورة: AA
14 مايو 2023

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوجه أردوغان رفقة عقيلته أمينة أردوغان من منزله الكائن بمنطقة أسكودار في إسطنبول، إلى مدرسة صفات تشبي للإدلاء بصوتيهما.

واصطف الرئيس أردوغان وعقيلته في الطابور أمام القاعة التي تضم صندوق الاقتراع وانتظرا دوريهما، للإدلاء بصوتيهما.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (3 ت.غ).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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