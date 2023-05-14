انطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي. في المادة التالية نعرض آخر التطورات لحظة بلحظة بتوقيت مدينة إسطنبول.

- 8:00 صباحاً..مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين، ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 17:00.

يصوّت المواطنون الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

ويحق لـ64.1 مليون ناخب تركي التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، منهم 4 ملايين و904 آلاف 672 ناخباً يصوتون لأول مرة.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلازل التي وقعت في 6 فبراير/شباط 2023، لضمان إجراء الانتخابات سليمة في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

11:10 صباحاً.. رئيس الهيئة العليا للانتخابات يدلي بصوته، ويتحدث لوسائل الإعلام حول المشهد الانتخابي.

أدلى أحمد ينار رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: "لم نواجه أي مشكلة حتى الآن في عمليات التصويت، وجميع الموظفين في مراكز الاقتراع يؤدّون عملهم على أكمل وجه".

- 11:30 صباحاً.. مرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو يُدلي بصوته.

وأدلى كليجدار أوغلو بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة، وقال في تصريحات عقب التصويت: "أشكر جميع الناخبين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

11:50.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُدلي بصوته.

وتَوجَّه أردوغان برفقة عقيلته أمينة أردوغان من منزله بمنطقة أسكودار في إسطنبول، إلى مدرسة صفات تشبي للإدلاء بصوتيهما.

واصطفّ الرئيس أردوغان وعقيلته في الطابور أمام القاعة التي تضمّ صندوق الاقتراع وانتظرا دوريهما للإدلاء بصوتيهما.

وقال أردوغان في تصريحات عقب التصويت إن "عملية التصويت جارية ولم تُسجَّل أي مشكلة في عموم البلاد"، ودعا الناخبين إلى "التوجه إلى مراكز الاقتراع بكثافة والمشاركة في هذا الحدث الوطني".

- 12:00 مساءً.. المرشح المنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية مرشح حزب "البلد" محرم إنجه يدلي بصوته.

أدلى إنجه بصوته الانتخابي في مدرسة "شنر تشاكماك" بأنقرة.

- 12:55 مساءً.. مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان يُدلي بصوته.

أدلى أوغان بصوته في مدرسة ثانوية بمنطقة تشانقايا في العاصمة أنقرة برفقة عقيلته غوكتشن أوغان.

وفي تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته، دعا أوغان جميع المواطنين الذين يحقّ لهم التصويت إلى الاقتراع، وأبدى تمنياته بأن تمضي العملية الانتخابية بهدوء وفي أجواء احتفالية.

17:00 مساءً.. إغلاق صناديق الاقتراع

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا الأحد، عند الساعة 17:00 حسب التوقيت المحلي.

وأُغلقَت صناديق الاقتراع وبدأت عملية الفرز.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفاً و884 صندوق اقتراع في 973 قضاءً بعموم البلاد.

كما أدلى 3 ملايين و416 ألفاً و98 ناخباً من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، التي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو/أيار الجاري.

20:00 مساءً.. نتائج أولية

جاءت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 20:00 بتوقيت إسطنبول على الوجه التالي:

- الرئيس رجب طيب أردوغان: 52.55%

- المرشح المنسحب محرم إنجه: 0.54%

- مرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو 41.55%

- مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان: 5.36%

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 21:30 بتوقيت إسطنبول:

- رجب طيب أردوغان: 50.97%

- محرم إنجه (منسحب): 0.51%

- كمال كليجدار أوغلو: 43.22%

- سنان أوغان: 5.31%

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 22:30 بتوقيت إسطنبول

- رجب طيب أردوغان: 50.20%

- محرم إنجه (منسحب): 0.48%

- كمال كليجدار أوغلو: 44.02%

- سنان أوغان: 5.30% (58 kB)

22:20 مساء.. كليجدار أوغلو: لا تتركوا صناديق الاقتراع

قال المرشح الرئاسي لتحالف الأمة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو إن "مراقبي صناديق الاقتراع والمسؤولين في مجالس الانتخابات يجب ألا يغادروا مكانهم أبداً". وتابع كليجدار أوغلو في تصريحات نُشرت على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "لن ننام الليلة".

01:35 فجر الاثنين.. الهيئة العليا تعلّق على فرز أصوات الخارج

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار خلال تصريحات صحفية عن عدم وجود مشكلة أو تأخر في فرز الأصوات التي تأتي من الخارج، وأشار إلى أن ما يجري بخصوص الفرز وإعلان النتائج لأصوات الخارج هو أمر طبيعي بسبب عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

02:00 فجر الاثنين.. أردوغان: بلادنا أتمَّت عُرساً ديمقراطياً جديداً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أتمَّت عُرساً ديمقراطياً جديداً في انتخابات 14 مايو/أيار.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره المحتشدين أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وأضاف أردوغان: "نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد".

وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلاً: "تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات".

وأعرب أردوغان عن ثقته بأنه سينهي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الحالية بنسبة تفوق 50 بالمئة. وتابع: "نحن نؤمن بصدق أننا سنستمر في خدمة أمّتنا على مدى السنوات الخمس القادمة".

وأردف: "بغضّ النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا، وقد عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم من حيث نسبة المشاركة التي تُعَدّ واحدة من الأعلى في تاريخ بلادنا".

وتابع: "خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية، ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات الحالية والاستحقاقات القادمة".

03:08 فجر الاثنين.. ألطون: الانتخابات أظهرت إرادة الأمّة التركية العظيمة

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن انتخابات 14 مايو/أيار أظهرت إرادة الأمّة التركية العظيمة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر، قيّم فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي جرت الأحد.

وقال ألطون: "شعبنا قال كلمته، وأشار إلى الطريق الذي يجب أن يسلكه، فلله الحمد والشكر. سنكون مثالاً للعالم أجمع".

09:45 صباح الاثنين.. النتائج الأولية بحسب الهيئة العليا للانتخابات:

- رجب طيب أردوغان: 49.42%

- محرم إنجه (منسحب): 0.43%

- كمال كليجدار أوغلو: 44.92%

- سنان أوغان: 5.20 %

عمليات فرز الأصوات داخل تركيا وخارجها

- جرى حتى الآن الانتهاء من فرز 99% من صناديق الاقتراع داخل تركيا، وتبقى 27 صندوقاً لم تُفرز بعد

- جرى فرز 84.06% من صناديق الاقتراع في الخارج. عدد الصناديق الكلي خارج البلاد هو 9594 صندوقاً تبقى منها 1529 صندوقاً لم تُفرز بعد.

15:40.. جولة ثانية للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري.

وأضاف ينار في مؤتمر صحفي: "كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى، وستُعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري".

وأشار ينار إلى أنه جرى فتح صناديق الاقتراع بنسبة 100%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 88.92% داخل البلاد، و52.69% في الخارج.

وحسب رئيس الهيئة العليا، فقد حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح تحالف الأمة كليجدار أوغلو على 44.88%، وحصل سنان أوغان على 5.17% وحصل المرشح المنسحب محرم إنجه على 0.44%.