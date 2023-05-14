سياسة
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صور | انتخابات تركيا.. توفير صناديق اقتراع متنقلة للمرضى والمعاقين
تيسيراً منها لجميع المواطنين لأداء حقهم الانتخابي، وفر مسؤولو الهيئة العليا للانتخابات التركية صناديق اقتراع متنقلة للمرضى والمعاقين.
صور | انتخابات تركيا.. توفير صناديق اقتراع متنقلة للمرضى والمعاقين
توفير صناديق اقتراع متنقلة للمرضى والمعاقين في الانتخابات التركية / صورة: AA
14 مايو 2023

وفَّرت السلطات التركية الأحد صناديق اقتراع متنقلة لتمكين المواطنين المرضى والمعاقين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت اليوم.

وعمل مسؤولو الهيئة العليا للانتخابات التركية بولاية كيليس جنوب تركيا على توفير صندوق اقتراع لمنزل المواطن أوميت أحمد أوغلو بسبب إعاقته وعدم إمكانه التوجه إلى المركز الانتخابي.

وتمكن أحمد أوغلو من الادلاء بصوته معرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات وسيلة خير لتركيا وشعبها.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا عند الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (3 ت.غ).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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