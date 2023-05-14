وفَّرت السلطات التركية الأحد صناديق اقتراع متنقلة لتمكين المواطنين المرضى والمعاقين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت اليوم.

وعمل مسؤولو الهيئة العليا للانتخابات التركية بولاية كيليس جنوب تركيا على توفير صندوق اقتراع لمنزل المواطن أوميت أحمد أوغلو بسبب إعاقته وعدم إمكانه التوجه إلى المركز الانتخابي.

وتمكن أحمد أوغلو من الادلاء بصوته معرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات وسيلة خير لتركيا وشعبها.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا عند الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (3 ت.غ).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.