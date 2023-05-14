شارك مليون و 700 ألف شخص في التجمع الانتخابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسطنبول في 7 مايو/آيار، الذي عُقد في حديقة الشعب حيث جرى افتتاح المرحلة الأولى منها.

وقد لفتت سعة هذا المكان الجديد الأنظار إليه وزادت التساؤلات عن قصته.

حديقة الشعب

بُنِيَت حديقة الشعب على أرض مطار أتاتورك الدولي السابق، الذي ودّع في 6 أبريل/نيسان 2019 آخر رحلاته الخارجية، وذلك بعد نقل عمليات الطيران إلى مطار إسطنبول، الذي افتتحه الرئيس أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ونُظِّم المهرجان في مطار أتاتورك نظراً إلى رمزيته باعتباره نقطة نضال من أجل الديمقراطية خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

واكتملت أعمال المرحلة الأولى من الحديقة التي تغطي مساحة 499 ألف متر مربع، وجرى غرس 10 آلاف و81 شجرة وزرع 41 ألف نبتة في الحديقة حتى تاريخ 6 مايو/أيار.

وفي 29 مايو/أيار 2022 شارك الرئيس أردوغان في غرس أولى الشتلات بحديقة الشعب. وتُعَدّ هي الحديقة الأكبر في تركيا والخامسة على مستوى العالم، وتبلغ مساحتها قرابة مليونَي متر مربع.

وسيبلغ إجمالي عدد الأشجار والشتلات في الحديقة 145 ألفاً و300، وهو رقم جرى استلهامه من عام فتح إسطنبول (1453)، وفق ما قالت وكالة الأناضول التركية.

وستضم الحديقة مسارات للمشي وأخرى للدراجات الهوائية. وحرصاً على ثقافة الحدائق التركية، ستضم نبع ماء ووادياً على طول الحديقة.

ومن أجل أن تبقى الحديقة خضراء على مدى الفصول الأربعة، سيجري غرس أشجار من الفصيلة الإبرية إلى جانب الأشجار عريضة الأوراق، حسب ذات المصدر.

وستضم الحديقة مكاناً للفعاليات يتسع لـ28 ألف شخص مع شاشة عملاقة، ومكاناً مخصصاً لممارسة الرياضة يتسع لـ300 شخص، مع مدرج يتسع لـ2000 متفرج. أما بالنسبة إلى الأطفال فستخصص لهم مساحة 10 آلاف متر مربع، سيجري فيها إنشاء 7 أشكال من الألعاب الترفيهية.

ممر أخضر

وشارك وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ مراد قوروم في 10 مايو/أيار الجاري معلومات مفصلة أكثر عن الأعمال التي جرى تنفيذها في حديقة الشعب، عبر فيديو نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير: "زرعنا الأشجار، ووضعنا ممتلكات الأمة في خدمة الوطن. ستكون حديقة الشعب التي افتتحنا المرحلة الأولى منها الممر الأخضر لإسطنبول عند اكتمالها".

تضمن الفيديو الذي نشره الوزير أيضاً مقابلة مع مولود أرسلان، مدير البناء في حديقة الشعب بإسطنبول.

وتحدث أرسلان عن آخر نقطة جرى التوصل إليها في الأعمال المنفذة بالتنسيق مع وزارة البيئة والتطوير العمراني والمناخ في الحديقة الوطنية.

وأشار إلى أن حديقة الشعب مقسمة إلى قسمين، مجمع شمالي ومجمع جنوبي، قائلاً: "لدينا 800 ألف متر مربع من المساحات الخضراء في المجمع الجنوبي يمكننا تشغيلها اليوم، بالإضافة إلى 60 ألف شجرة مزروعة".

وأوضح أن هناك مناطق يمكن للجمهور قضاء وقت ممتع فيها والاختلاط بالآخرين. وتابع: "لدينا ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وملاعب رياضية مختلفة سنقدمها لمواطنينا".

وتضم الحديقة ما يقرب من 13 ألف متر من مسار المشي، و110 بيوت خشبية صغيرة (للجلوس)، وعديد من الملاعب للأطفال، وفق أرسلان.

وأردف أرسلان بالقول: "لدينا مكاتب تجارية ومكتبات ومعارض مسرح وحفلات موسيقية في المنطقة، بجانب موقف للسيارات يتسع لـ1300 مركبة"، متوقعاً أن توفر الحديقة مكاناً لسكان إسطنبول يقضون فيه وقتاً ممتعاً.

احتفاء كبير

شكَّل الحضور الكبير في حديقة الشعب جزءاً من الاحتفاء الجماهيري الكبير بهذا المشروع الضخم، إلى جانب دعم الرئيس أردوغان في الانتخابات.

وقال أردوغان خلال خطابه: "كما تعلمون، الصحف والمجلات الأوروبية تتابعنا الآن في هذا الموقع، ويتساءلون عما يجري في مطار أتاتورك؟ إذ إنكم أنتم من ستردون عليهم بالجواب المناسب"، في إشارة منه إلى التجمع الغفير والتأييد الكبير عكس ما تزعم الصحف الغربية.

وقد لاقى افتتاح الحديقة إعجاباً من قِبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إذ غردت الشابة نور غل على تويتر بالقول: "افتتاح المرحلة الأولى من حديقة الشعب بمطار أتاتورك، هذه الحديقة الجميلة ستكون متنفساً لنا أجلنا جميعاً، ماذا تعتقد؟".

بدوره غرد الباحث سيردار بوزبيلي قائلاً: "كنت سعيداً جداً عندما زُرعت الشتلة الأولى، والآن يجري افتتاح المرحلة الأولى من حديقة الشعب بمطار أتاتورك. آمل أن تكون هذه الحديقة الجميلة متنفساً لنا جميعاً".

وقد افتتحت وزارة البيئة 15 حديقة وطنية في إسطنبول حتى الآن، وهناك 27 أخرى قيد الإنشاء، وفق وكالة الأناضول.

وبينما يستمر العمل على إنهاء العمل في 314 حديقة شعبية في عموم تركيا، وهي أكبر خطوة خضراء في تاريخ الجمهورية، جرى افتتاح 484 أخرى لخدمة المواطنين.

وتهدف تركيا إلى الوصول إلى 200 مليون متر مربع من المساحات الخضراء بحلول عام 2028، وفق ذات المصدر.