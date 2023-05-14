سياسة
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تركيا.. "العليا للانتخابات" تعلن اكتمال عملية التصويت بلا مشكلات
أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشكلات.
تركيا.. "العليا للانتخابات" تعلن اكتمال عملية التصويت بلا مشكلات
اكتملت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد عند الساعة 17:00 حسب التوقيت المحلي / صورة: AA
14 مايو 2023

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشكلات.

جاء ذلك في بيان الأحد عقب اكتمال عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف ينار أن مواطنَين اثنين وآخَر من مراقبي صناديق الاقتراع، فقدوا حياتهم جراء أزمة قلبية خلال استمرار عملية التصويت، مترحّماً عليهم.

وأعرب عن شكره لجميع القائمين على تنظيم عملية الاقتراع، آملاً أن تجلب نتائج الانتخابات الخير لتركيا وشعبها ولجميع الأحزاب السياسية.

وتمّت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد الأحد عند الساعة 17:00 حسب التوقيت المحلي، بعد أن انطلقت في الداخل التركي في الثامنة صباحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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